Квиткова после расставания с мужем поделилась горячими фото в корсете

Квиткова позировала в корсете и кружевных колготках, с распущенными волосами и в массивных украшениях из желтого металла.
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Это не первая фотосессию, которую блогер публиковала после расставания с супругом.
Квиткова недавно показала снимки в черном платье, которое надела без белья.
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В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец. Осенью 2022 года супруги обвенчались.
В последние дни подписчики Квитковой обсуждали возможный разрыв пары. 21 января Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.