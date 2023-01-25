Квиткова после расставания с мужем поделилась горячими фото в корсете

О расставании Квитковой с мужем стало известно в январе 2022 года Фото: kvittkova / Instagram

Квиткова позировала в корсете и кружевных колготках, с распущенными волосами и в массивных украшениях из желтого металла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)

Это не первая фотосессию, которую блогер публиковала после расставания с супругом.

Квиткова недавно показала снимки в черном платье, которое надела без белья.