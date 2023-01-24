"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой

"Последняя серия из этой съемки", – написала она.

Квиткова поделилась черно-белыми и цветными снимками.

"И снова в трусах", – прокомментировала подписчица kamyshanova.d.

"И самая топ из всех. Настоящая", – отметила darina_k_2018.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец. Осенью 2022 года супруги обвенчались.

В последние дни подписчики Квитковой обсуждали возможный разрыв пары. 21 января Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.