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20 января, 2023
 
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"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием

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Квиткова назвала ролик с участием мужа "Друзья"
Квиткова назвала ролик с участием мужа "Друзья"
Фото: kvittkova / Instagram

Украинский блогер Дарья Квиткова 20 января в Instagram разместила ролик, в котором показала встречу с друзьями.

На видео также запечатлен супруг Квитковой, украинский телеведущий Никита Добрынин.

"Друзья", – написала Квиткова.

"Почему-то мне кажется, что завтра Даша скажет о разводе. Они уже даже на фото отдельно снимаются", – отметила подписчица linok.20.

"Даша с Никитой сидят отдельно, фоткаются отдельно с разных сторон. Вангую, завтра расскажет о разводе", – написала marinchik_mm.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец

В сети предположили, что супруги расстались. Квиткова дала интервью украинской телеведущей Маше Ефросининой, которое выйдет 21 января. В анонсе блогер отметила, что пережила болезненный период.

Теги: Холостяк, блогеры, телеведущий, развод, Никита Добрынин, Дарья Квиткова, расставание
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