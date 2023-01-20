"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием

На видео также запечатлен супруг Квитковой, украинский телеведущий Никита Добрынин.

"Друзья", – написала Квиткова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)

"Почему-то мне кажется, что завтра Даша скажет о разводе. Они уже даже на фото отдельно снимаются", – отметила подписчица linok.20.

"Даша с Никитой сидят отдельно, фоткаются отдельно с разных сторон. Вангую, завтра расскажет о разводе", – написала marinchik_mm.