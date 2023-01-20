"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием

На видео также запечатлен супруг Квитковой, украинский телеведущий Никита Добрынин.
"Друзья", – написала Квиткова.
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"Почему-то мне кажется, что завтра Даша скажет о разводе. Они уже даже на фото отдельно снимаются", – отметила подписчица linok.20.
"Даша с Никитой сидят отдельно, фоткаются отдельно с разных сторон. Вангую, завтра расскажет о разводе", – написала marinchik_mm.
В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец.
В сети предположили, что супруги расстались. Квиткова дала интервью украинской телеведущей Маше Ефросининой, которое выйдет 21 января. В анонсе блогер отметила, что пережила болезненный период.