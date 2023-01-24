"Без мужчины я не буду никогда". Вторая экс-жена Остапчука сделала заявление

Остапчук: Сколько бы раз ни ошиблась, буду делать это снова и снова. И так во всем! Фото: kristygor / Instagram

Блогер ответила на вопрос подписчиков, не боится ли она одиночества.

"Говорю как есть: без мужчины я не буду никогда, потому что у меня всю жизнь достаточно много внимания от них. В этом чувствую себя достаточно уверенно!" – заявила она.

Остапчук подчеркнула, что не чувствует себя одинокой.

"Но с возрастом и разочарованием есть страх начинать что-то новое, вот есть такой страх, но моя жажда жизни и любви – сильнее его. Сколько бы раз ни ошиблась, буду делать это снова и снова. И так во всем!" – отметила она.