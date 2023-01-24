"Без мужчины я не буду никогда". Вторая экс-жена Остапчука сделала заявление

Блогер ответила на вопрос подписчиков, не боится ли она одиночества.
"Говорю как есть: без мужчины я не буду никогда, потому что у меня всю жизнь достаточно много внимания от них. В этом чувствую себя достаточно уверенно!" – заявила она.
Остапчук подчеркнула, что не чувствует себя одинокой.
"Но с возрастом и разочарованием есть страх начинать что-то новое, вот есть такой страх, но моя жажда жизни и любви – сильнее его. Сколько бы раз ни ошиблась, буду делать это снова и снова. И так во всем!" – отметила она.
Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 году. Летом 2021 года пара начала строительство дома, ведущий признавался, что мечтает о рождении дочери.
В июне 2022 года Остапчук, несмотря на войну, делился планами о завершении строительства их дома, а спустя два месяца появились слухи о том, что пара рассталась. Первым о возможном разводе пары заявил украинский ведущий Слава Демин.
Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.
В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. В последнее время Остапчук появляется на публике без обручального кольца.
В декабре стало известно, что ведущий состоит в новых отношениях. Его избранницей является украинская журналистка Катерина Полтавская.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.