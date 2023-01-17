Яма, переехавший из Украины в США, снялся в расстегнутом пиджаке, трогая жену за бедро

Яма обнародовал снимок в черно-белом варианте.

Супруги позировали босиком. Хореограф снялся в расстегнутом пиджаке, трогая жену за бедро.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. Летом он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.