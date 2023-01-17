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17 января, 2023
 
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Яма, переехавший из Украины в США, снялся в расстегнутом пиджаке, трогая жену за бедро

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Яма проживает в США
Яма проживает в США
Фото: vladyama_official / Instagram

Проживающий в США украинский хореограф Влад Яма 17 января разместил в Instagram Stories совместное фото со своей женой Лилианой.

Яма обнародовал снимок в черно-белом варианте.

Супруги позировали босиком. Хореограф снялся в расстегнутом пиджаке, трогая жену за бедро.

Фото: vladyama_official / Instagram
Фото: vladyama_official / Instagram

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. Летом он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчинам в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или более несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании с военкоматом.

Теги: США, Влад Яма, фото, хореограф, жена
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