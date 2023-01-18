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18 января, 2023
 
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Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами

Об отношениях Тигипко и Зиневич стало известно в 2021 году
Об отношениях Тигипко и Зиневич стало известно в 2021 году
Фото: alla_zinevych_ / Instagram

Жена бывшего вице-премьер-министра Украины, 62-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 38-летняя бизнесвумен и ресторатор Алла Зиневич 18 января в Stories Instagram показала, как тренируется в зале.

Зиневич снялась в черном боди с прозрачной вставкой на спине. Она запечатлена лежащей на тренажере, с поднятыми вверх ногами.
Фото: alla_zinevych_ / Instagram
Фото: alla_zinevych_ / Instagram

Контекст:

Тигипко 18 октября 2021 года признался, что был инициатором знакомства с Зиневич. 16 октября пара появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".

Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

По информации ТСН, у Тигипко и Зиневич трое сыновей.

Зиневич не афишировала свою личную жизнь. В интервью журналу Touch – в номере, который вышел в октябре 2021 года, – она говорила, что не приемлет брак по расчету. "Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь", – заявляла женщина.

Теги: Сергей Тигипко, женщины, жена, ноги, Алла Зиневич, бизнесмен
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