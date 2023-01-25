"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе

"Немного фото и мотивации из спортзала", – написала спортсменка.

На снимках она запечатлена в облегающем розовом спортивном костюме лежащей на полу, подняв ноги и согнутые руки.

Благодаря регулярным интенсивным занятиям спортом Бех-Роанчук не только одержала многочисленные победы на спортивных соревнованиях, а и обрела красивую физическую форму.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.