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24 января, 2023
 
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"Секси". 27-летняя Бех-Романчук снялась на корточках

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Бех-Романчук: Сила в нашей голове и в наших мыслях
Бех-Романчук: Сила – в нашей голове и в наших мыслях
Фото: marynabekh / Instagram

27-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 21 января в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в плаще цикламенового цвета.

"Сила – в нашей голове и в наших мыслях", – написала она.

Спортсменка позировала сидя на корточках.

"Секси", – прокомментировал подписчик srrroland.

"Красавица", – написала svitlanaiazvinska.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.

Теги: спорт, спортсмены, легкоатлеты, Марина Бех-Романчук, ноги
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