Сопонару показала себя без одежды и белья

Актриса показала себя без одежды и белья. Бюст она прикрыла плашкой, на которой разместила вопрос своих подписчиков. Он звучит так: "Когда мы уже посплетничаем?"

"Ого, это надо будет отпуск под такой ивент брать", – ответила актриса.

Фото: soponaru / Instagram