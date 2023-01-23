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23 января, 2023
 
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Сопонару показала себя без одежды и белья

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Сопонару пообщалась с подписчиками
Сопонару пообщалась с подписчиками
Фото: soponaru / Instagram

Звезда "Женского квартала" – проекта студии "Квартал 95" – Ирина Сопонару 22 января в Instagram Stories опубликовала фото, на котором запечатлена крупным планом.

Актриса показала себя без одежды и белья. Бюст она прикрыла плашкой, на которой разместила вопрос своих подписчиков. Он звучит так: "Когда мы уже посплетничаем?"

"Ого, это надо будет отпуск под такой ивент брать", – ответила актриса.

Фото: soponaru / Instagram
Фото: soponaru / Instagram

Контекст:

Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.

9 октября 2022 года стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.

Теги: студия Квартал 95, актриса, белье, Ирина Сопонару, бюст, одежда
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