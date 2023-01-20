"Красавица". 53-летняя Лопес вышла в свет в прозрачном платье

"Моя пиратская свадьба". Мировая премьера", – написала она.

Лопес предстала в длинном платье из блестящей прозрачной ткани с акцентом в виде желтого пояса-банта.

"Красавица", – прокомментировала подписчица gloriajlover.

Контекст:

Режиссер фильма "Моя пиратская свадьба" – Джейсон Мур. Роли кроме Лопес и Дюамеля исполнили Дженнифер Кулидж, Д’Арси Карден, Соня Брага и Ленни Кравиц.

Премьера ленты состоится 27 января 2023 года на стриминговом сервисе Prime Video.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.