"Какая насмешка, неуважение.", "Держись подальше от религий". В сети обсуждают фото, на котором Мадонна изобразила Деву Марию

Мадонна предстала в образе Девы Марии. Перед ней разместили сердце, символизирующее Иисуса Христа. Этот символ является сакральным в католицизме.

"Спасибо, Vanity Fair", – написала певица.

"Какая насмешка, неуважение... Любой, кто верит в Иисуса или Марию, чувствует себя очень оскорбленным, и это правильно, потому что это большое отсутствие уважения", – заявила подписчица jayne_almeiida.

"Можно сделать что-то оригинальное? Держись подальше от религий", – посоветовала leli._sofia.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".