Бульвар Шоубиз
 
20 января, 2023
 
Новости

"Какая насмешка, неуважение.", "Держись подальше от религий". В сети обсуждают фото, на котором Мадонна изобразила Деву Марию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мадонна: Спасибо, Vanity Fair
Мадонна: Спасибо, Vanity Fair
Фото: madonna / Instagram

64-летняя американская певица Мадонна 20 декабря в Instagram опубликовала фото, сделанное для американского издания Vanity Fair.

Мадонна предстала в образе Девы Марии. Перед ней разместили сердце, символизирующее Иисуса Христа. Этот символ является сакральным в католицизме.

"Спасибо, Vanity Fair", – написала певица.

"Какая насмешка, неуважение... Любой, кто верит в Иисуса или Марию, чувствует себя очень оскорбленным, и это правильно, потому что это большое отсутствие уважения", – заявила подписчица jayne_almeiida.

"Можно сделать что-то оригинальное? Держись подальше от религий", – посоветовала leli._sofia.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, скандал, певица, фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу
  Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу
Дмитрий ГОРДОН
  Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова
  Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова
Алеся БАЦМАН
  Драка с братом, обморожение половых органов, убийство талибов в Афганистане. Главное из мемуаров принца Гарри, которые стали бестселлером
  Драка с братом, обморожение половых органов, убийство талибов в Афганистане. Главное из мемуаров принца Гарри, которые стали бестселлером
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру на фото в полный рост
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру на фото в полный рост
"По тем же местам и улицам, где гуляли с Каро". Бывший муж Ани Лорак показал, как его целует новая избранница
"По тем же местам и улицам, где гуляли с Каро". Бывший муж Ани Лорак показал, как его целует новая избранница
  Арестович: Сразу после победы я сяду на скамейку, возьму травяной чай и буду смотреть в одну точку
  Арестович: Сразу после победы я сяду на скамейку, возьму травяной чай и буду смотреть в одну точку
Алеся БАЦМАН
"Красавица". 53-летняя Лопес вышла в свет в прозрачном платье
"Красавица". 53-летняя Лопес вышла в свет в прозрачном платье
Loboda снялась без бюстгальтера и показала себя вблизи. Фото
Loboda снялась без бюстгальтера и показала себя вблизи. Фото
"Какая насмешка, неуважение.", "Держись подальше от религий". В сети обсуждают фото, на котором Мадонна изобразила Деву Марию
"Какая насмешка, неуважение.", "Держись подальше от религий". В сети обсуждают фото, на котором Мадонна изобразила Деву Марию
Болдуину предъявят обвинения в убийстве украинки. Известна реакция актера
Болдуину предъявят обвинения в убийстве украинки. Известна реакция актера
  Ричи снял Денев и Малека в рекламе часов Cartier. Видео
  Ричи снял Денев и Малека в рекламе часов Cartier. Видео
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16
Jerry Heil стала лауреатом премии Music Moves Europe Awards
Jerry Heil стала лауреатом премии Music Moves Europe Awards
"Боже, как это красиво", "Вот это растяжка!" Кошмал выложила в сеть свою тренировку по йоге
"Боже, как это красиво", "Вот это растяжка!" Кошмал выложила в сеть свою тренировку по йоге
"Он ваш брат?", "Двойник". В сети обсуждают сходство Шмыгаля с Мишелем
"Он – ваш брат?", "Двойник". В сети обсуждают сходство Шмыгаля с Мишелем
  "Давай наконец-то поженимся". Премьер Новой Зеландии Ардернт публично сделала предложение отцу своей четырехлетней дочери. Видео
  "Давай наконец-то поженимся". Премьер Новой Зеландии Ардернт публично сделала предложение отцу своей четырехлетней дочери. Видео
"Давно не виделись". Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал, как сейчас выглядит
"Давно не виделись". Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал, как сейчас выглядит
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина
"Я так и не понял, за что впал в немилость". Демин рассказал о конфликте с Ямой
"Я так и не понял, за что впал в немилость". Демин рассказал о конфликте с Ямой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 