Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала, как гуляет с ним по Барселоне

Реус отметила локацию – Барселона, Испания.

На фото она и Налчаджиоглу запечатлены на фоне Искупительного храма Святого Семейства.

Контекст:

Налчаджиоглу – бывший муж замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

У Реус есть дочь Александра от предыдущих отношений.

О романе Реус и Налчаджиоглу стало известно в августе 2021 года.

Пара путешествует вместе с детьми. Перед поездкой в Испанию они посетили Францию.