49-летняя Клум снялась в одежде на тонких бретелях. Фото

Клум предстала с завитыми волосами и фиолетовой помадой. Она засветила плечо, на котором видно розовую тонкую бретель.

Образ Клум дополнила массивными серьгами из желтого металла в виде вишен.

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Контекст:

1 июня 2022 года модели исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.