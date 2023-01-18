"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера

Хадид стала блондинкой и показала укладку с крупными локонами.

Она снялась в белой майке из тонкой ткани, под которую не стала надевать бюстгальтер, и засветила грудь.

Подписчики заметили, что образ Хадид напоминает покойную голливудскую актрису Мэрилин Монро.

"В духе Мэрилин Монро", – отметила подписчица kylieandbensufan.

"Версия Мэрилин 2023 года", – заявила richdooopegirl.

Контекст:

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе в семье телеведущей и бывшей модели Иоланды Хадид и американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида.

В 2014 году она подписала первый модельный контракт. Через два года победила в номинации "Модель года" на премии First Annual Fashion Los Angeles Awards, была признана моделью 2016 года по версии более 250 специалистов в области моды на влиятельном портале Models.com, а также вошла в список топ-50 моделей мира.