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18 января, 2023
 
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"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера

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Осенью 2022 года Белле Хадид исполнилось 26 лет
Осенью 2022 года Белле Хадид исполнилось 26 лет
Фото: bellahadid / Instagram

26-летняя американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид 17 января на своей странице в Instagram опубликовала ролик, в котором предстала с новой прической.

Хадид стала блондинкой и показала укладку с крупными локонами.

Она снялась в белой майке из тонкой ткани, под которую не стала надевать бюстгальтер, и засветила грудь. 

Подписчики заметили, что образ Хадид напоминает покойную голливудскую актрису Мэрилин Монро.

"В духе Мэрилин Монро", – отметила подписчица kylieandbensufan.

"Версия Мэрилин 2023 года", – заявила richdooopegirl.

Контекст:

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе в семье телеведущей и бывшей модели Иоланды Хадид и американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида.

В 2014 году она подписала первый модельный контракт. Через два года победила в номинации "Модель года" на премии First Annual Fashion Los Angeles Awards, была признана моделью 2016 года по версии более 250 специалистов в области моды на влиятельном портале Models.com, а также вошла в список топ-50 моделей мира.

Теги: Мэрилин Монро, Белла Хадид, модель, грудь, бюстгальтер, прическа, ролик
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"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
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