"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера

Хадид стала блондинкой и показала укладку с крупными локонами.
Она снялась в белой майке из тонкой ткани, под которую не стала надевать бюстгальтер, и засветила грудь.
Подписчики заметили, что образ Хадид напоминает покойную голливудскую актрису Мэрилин Монро.
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"В духе Мэрилин Монро", – отметила подписчица kylieandbensufan.
"Версия Мэрилин 2023 года", – заявила richdooopegirl.
Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе в семье телеведущей и бывшей модели Иоланды Хадид и американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида.
В 2014 году она подписала первый модельный контракт. Через два года победила в номинации "Модель года" на премии First Annual Fashion Los Angeles Awards, была признана моделью 2016 года по версии более 250 специалистов в области моды на влиятельном портале Models.com, а также вошла в список топ-50 моделей мира.