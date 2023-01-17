Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео

Ефросинина сняла себя в лифте Центрального универмага (ЦУМ) в Киеве.

"Пропускаю звонки сегодня. Просто дышу. Мой Киев", – написала она.

В ролике Ефросинина предстала в пуховике, уггах и шапке.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Ефросинина вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину. 14 августа она сообщила, что вернулась домой.

Ефросинина с 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.

По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря, а по юлианскому, которым пользуются украинские православные церкви, – 7 января.

С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января. Подробнее о том, почему Рождество празднуется различными конфессиями в разные даты, "ГОРДОН" писал в январе 2020 года.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний говорил, что опирается в этом вопросе на результаты социологических исследований и считает, что переход празднования на 25 декабря – "это вопрос времени". По его мнению, предметно рассматривать возможность перехода можно будет через 10 лет.