"Вкусняшка". Рианна показала бюст, наклонившись перед камерой

Рианна снялась в лосинах и топе с вырезом на груди. Певица позировала на стеклянном столе и засветила бюст, наклонившись перед объективом.
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"Вкусняшка", – прокомментировала подписчица theyloveallayne.
Также Рианна продемонстрировала кружевной комбинезон.
"Сезон разбивания сердец", – написала она.
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Рианна родилась 20 февраля 1988 года на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивалось в $1,7 млрд.
13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.