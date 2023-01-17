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17 января, 2023
 
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"Вкусняшка". Рианна показала бюст, наклонившись перед камерой

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Рианна: Сезон разбивания сердец
Рианна: Сезон разбивания сердец
Фото: rihannaofficlal / Instagram

34-летняя американская певица Рианна в Instagram 16 января опубликовала подборку снимков, в которых представила коллекцию спортивной одежды своего бренда Savage ко Дню святого Валентина.

Рианна снялась в лосинах и топе с вырезом на груди. Певица позировала на стеклянном столе и засветила бюст, наклонившись перед объективом.

"Вкусняшка", – прокомментировала подписчица theyloveallayne.

Также Рианна продемонстрировала кружевной комбинезон.

"Сезон разбивания сердец", – написала она.

Контекст:

Рианна родилась 20 февраля 1988 года на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивалось в $1,7 млрд.

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.

Теги: Рианна, певица, грудь, бюст, одежда
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