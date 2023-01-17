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17 января, 2023
 
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"Никому нет дела до того, что со мной". Спирс оскандалилась в ресторане и опубликовала откровенный пост

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Спирс: Я так польщена, что они говорят обо мне как о маньяке
Спирс: Я так польщена, что они говорят обо мне как о маньяке
Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс раскричалась во время ужина со своим мужем, фитнес-тренером Сэмом Асгари, в ресторане в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание TMZ 14 января.

Как рассказали очевидцы, Спирс не понравилось внимание окружающих, которые начали ее фотографировать.

Певица начала кричать и, как отметили свидетели происходящего, говорила на непонятном языке и "выглядела маниакальной".

Асгари покинул заведение, оставив супругу в сопровождении телохранителя. Спирс, посидев некоторое время за столом, также покинула ресторан.

Певица 16 января в Instagram прокомментировала инцидент.

"Сегодня утром я посмотрела [фильм] "Прирожденные убийцы" и, черт возьми, я осознала. Я уверена, что вызвала миллиард улыбок, выглядя, как Шрек, в ресторане. Даже мой лучший друг не мог дождаться, чтобы отправить это мне. Они не думают дважды, потому что мы все прирожденные убийцы", – написала она.

Спирс посетовала на лицемерие общества.

"Я знаю, что все новости трубят о том, что я немного пьяна в ресторане... Как будто они следят за каждым движением! Я так польщена, что они говорят обо мне как о маньяке. Так пусть имеют отвагу говорить обо всем негативном, что произошло в моем прошлом! (...) Я была чертовски ужасна, но были две фотографии, на которых я была нормальной. В любом случае, честно говоря, я знаю, что никому нет дела до того, что со мной", – заявила она.

Контекст:

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал Спирс пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

23 июня 2021 года в Лос-Анджелесе состоялось судебное заседание, на котором Спирс рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

29 сентября судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

9 июня 2022 года Спирс вышла замуж за Асгари. Он ранее не был женат.

Теги: ресторан, скандал, Бритни Спирс, певица, Сэм Асгари
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