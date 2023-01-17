"Никому нет дела до того, что со мной". Спирс оскандалилась в ресторане и опубликовала откровенный пост

Спирс: Я так польщена, что они говорят обо мне как о маньяке Фото: britneyspears / Instagram

Как рассказали очевидцы, Спирс не понравилось внимание окружающих, которые начали ее фотографировать.

Певица начала кричать и, как отметили свидетели происходящего, говорила на непонятном языке и "выглядела маниакальной".

Асгари покинул заведение, оставив супругу в сопровождении телохранителя. Спирс, посидев некоторое время за столом, также покинула ресторан.

Певица 16 января в Instagram прокомментировала инцидент.

"Сегодня утром я посмотрела [фильм] "Прирожденные убийцы" и, черт возьми, я осознала. Я уверена, что вызвала миллиард улыбок, выглядя, как Шрек, в ресторане. Даже мой лучший друг не мог дождаться, чтобы отправить это мне. Они не думают дважды, потому что мы все прирожденные убийцы", – написала она.

Спирс посетовала на лицемерие общества.

"Я знаю, что все новости трубят о том, что я немного пьяна в ресторане... Как будто они следят за каждым движением! Я так польщена, что они говорят обо мне как о маньяке. Так пусть имеют отвагу говорить обо всем негативном, что произошло в моем прошлом! (...) Я была чертовски ужасна, но были две фотографии, на которых я была нормальной. В любом случае, честно говоря, я знаю, что никому нет дела до того, что со мной", – заявила она.