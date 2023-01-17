"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк

"С днем рождения, Кейт!" – такая подпись сопровождает пост.

Фото было опубликовано в №55 издания Self Service Magazine, который вышел в 2021 году. На снимке Мосс запечатлена в спущенной с плеча джинсовой куртке, без юбки или брюк.

16 января Мосс исполнилось 49 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Moss Agency (@katemossagency)

"Самая красивая женщина всех времен", – прокомментировала подписчица littleflowerpresses