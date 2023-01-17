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17 января, 2023
 
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"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк

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Мосс 16 января исполнилось 49 лет
Мосс 16 января исполнилось 49 лет
Фото: katemossagency / Instagram

На странице агентства по работе с талантами британской супермодели Кейт Мосс Kate Moss Agency 16 января разместили архивное фото модели.

"С днем рождения, Кейт!" – такая подпись сопровождает пост.

Фото было опубликовано в №55 издания Self Service Magazine, который вышел в 2021 году. На снимке Мосс запечатлена в спущенной с плеча джинсовой куртке, без юбки или брюк.

16 января Мосс исполнилось 49 лет.

"Самая красивая женщина всех времен", – прокомментировала подписчица littleflowerpresses

Контекст:

Мосс родилась 16 января 1974 года в Кройдоне (Великобритания). В 15 лет она впервые снялась для обложки журнала, а в 2000 году стала самой высокооплачиваемой моделью в мире. За время модельной карьеры Мосс сотрудничала с брендами Gucci, D&G, Calvin Klein, Versace, Chanel, Dior.

Теги: Кейт Мосс, модель, фото
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