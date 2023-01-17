"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк

"С днем рождения, Кейт!" – такая подпись сопровождает пост.
Фото было опубликовано в №55 издания Self Service Magazine, который вышел в 2021 году. На снимке Мосс запечатлена в спущенной с плеча джинсовой куртке, без юбки или брюк.
16 января Мосс исполнилось 49 лет.
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"Самая красивая женщина всех времен", – прокомментировала подписчица littleflowerpresses
Мосс родилась 16 января 1974 года в Кройдоне (Великобритания). В 15 лет она впервые снялась для обложки журнала, а в 2000 году стала самой высокооплачиваемой моделью в мире. За время модельной карьеры Мосс сотрудничала с брендами Gucci, D&G, Calvin Klein, Versace, Chanel, Dior.