"Я дома". Харлан показала свою маму

"Я дома", – написала спортсменка.

Она опубликовала совместное фото со своей мамой. Они запечатлены за столом на кухне.





Фото: olgakharlan / Instagram

До этого Харлан находилась на соревнованиях в Тунисе. Там спортсменка завоевала бронзовую медаль на турнирах серии соревнований Международной федерации фехтования (FIE). Пост со снимком, сделанным на этих соревнованиях, она публиковала в Instagram 17 января.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)