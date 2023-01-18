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18 января, 2023
 
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"Я дома". Харлан показала свою маму

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Харлан находится в Украине
Харлан находится в Украине
Фото: olgakharlan / Instagram

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан 17 января в Stories Instagram сообщила, что приехала в Николаев.

"Я дома", – написала спортсменка.

Она опубликовала совместное фото со своей мамой. Они запечатлены за столом на кухне.


Фото: lesia_nikituk / Instagram

Фото: olgakharlan / Instagram

До этого Харлан находилась на соревнованиях в Тунисе. Там спортсменка завоевала бронзовую медаль на турнирах серии соревнований Международной федерации фехтования (FIE). Пост со снимком, сделанным на этих соревнованиях, она публиковала в Instagram 17 января.

Контекст:

Харлан – олимпийская чемпионка по фехтованию 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2016 года, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.

Теги: Украина, Ольга Харлан, спортсмены, фото
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