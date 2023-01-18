"Я дома". Харлан показала свою маму

"Я дома", – написала спортсменка.
Она опубликовала совместное фото со своей мамой. Они запечатлены за столом на кухне.
До этого Харлан находилась на соревнованиях в Тунисе. Там спортсменка завоевала бронзовую медаль на турнирах серии соревнований Международной федерации фехтования (FIE). Пост со снимком, сделанным на этих соревнованиях, она публиковала в Instagram 17 января.
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Харлан – олимпийская чемпионка по фехтованию 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2016 года, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.