"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами

Виталина Ющенко: Сделала попытку вернуться к спорту (после травмы), но нет вдохновения и мотивации от слова "совсем" Фото: vitalinayushchenko / Instagram

"Просыпаюсь рано, примерно в шесть-семь утра, еще темно, света нет. Если есть интернет, пробую промониторить все новости... Сегодня, как только блеснуло солнышко, сделала попытку вернуться к спорту (после травмы), но нет вдохновения и мотивации от слова "совсем". Но другие дела никто не отменял! Тихого и мирного неба..." – написала она.

Дочь Ющенко снялась в декольтированном спортивном топе, лосинах и кроссовках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitalina Yushchenko (@vitalinayushchenko)

"Хорошая форма", – прокомментировал подписчик tyshchenko_v_s.