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18 января, 2023
 
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"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами

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Виталина Ющенко: Сделала попытку вернуться к спорту (после травмы), но нет вдохновения и мотивации от слова "совсем"
Виталина Ющенко: Сделала попытку вернуться к спорту (после травмы), но нет вдохновения и мотивации от слова "совсем"
Фото: vitalinayushchenko / Instagram

Дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко Виталина 18 января в Instagram разместила черно-белое фото, на котором запечатлена сидящей на подоконнике.

"Просыпаюсь рано, примерно в шесть-семь утра, еще темно, света нет. Если есть интернет, пробую промониторить все новости... Сегодня, как только блеснуло солнышко, сделала попытку вернуться к спорту (после травмы), но нет вдохновения и мотивации от слова "совсем". Но другие дела никто не отменял! Тихого и мирного неба..." – написала она.

Дочь Ющенко снялась в декольтированном спортивном топе, лосинах и кроссовках.

"Хорошая форма", – прокомментировал подписчик tyshchenko_v_s.

Контекст:

Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.

У Виталины Ющенко – трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара рассталась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

Теги: президент, фото, декольте, Виталина Ющенко
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