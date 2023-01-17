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17 января, 2023
 
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"Супердевочка". 42-летняя Ющенко снялась в длинном платье с открытой спиной

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Виталина Ющенко старшая дочь Виктора Ющенко
Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко
Фото: vitalinayushchenko / Instagram

Дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко Виталина 17 января в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в черном длинном платье с открытой спиной.

"И что интересно: сердце у колибри почти в три раза больше желудка. Хотелось бы, чтобы у людей было такое",  написала она.

"Супердевочка", – восхитились в сети.

Контекст:

Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.

У Виталины Ющенко – трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара рассталась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

Теги: Виктор Ющенко, мода и красота, Виталина Ющенко
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