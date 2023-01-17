"Супердевочка". 42-летняя Ющенко снялась в длинном платье с открытой спиной

"И что интересно: сердце у колибри почти в три раза больше желудка. Хотелось бы, чтобы у людей было такое", – написала она.

"Супердевочка", – восхитились в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitalina Yushchenko (@vitalinayushchenko)