"Супердевочка". 42-летняя Ющенко снялась в длинном платье с открытой спиной

"И что интересно: сердце у колибри почти в три раза больше желудка. Хотелось бы, чтобы у людей было такое", – написала она.
"Супердевочка", – восхитились в сети.
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Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.
У Виталины Ющенко – трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара рассталась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.