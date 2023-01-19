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19 января, 2023
 
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"Невозможно поверить". Тина Кароль посвятила пост погибшему Монастырскому и показала совместное фото с ним

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Тина Кароль: Семье соболезнования
Тина Кароль: Семье – соболезнования
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 18 января в Instagram Stories опубликовала архивное фото, на котором запечатлена с главой Министерства внутренних дел (МВД) Украины Денисом Монастырским, погибшим в авиакатастрофе в Броварах Киевской области.

"Невозможно поверить. Мужественный, амбициозный, честный. Его очень уважали коллеги и военные. Семье – соболезнования", – написала певица.
Фото: tina_karol / Instagram
Фото: tina_karol / Instagram

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

Теги: МВД, Украина, авиакатастрофа, вертолет, крушение, Бровары, Тина Кароль, трагедия, Денис Монастырский, певица, погибшие, фото
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