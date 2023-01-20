Бульвар Шоубиз
 
20 января, 2023
 
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Loboda снялась без бюстгальтера и показала себя вблизи. Фото

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Loboda поделилась подборкой снимков
Loboda поделилась подборкой снимков
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda 20 января в Instagram Stories разместила снимки, для которых позировала в черном платье.

Певица выбрала модель платья на тонких бретелях, с миниатюрным лифом на завязках. Она не стала надевать под платье бюстгальтер и засветила часть груди.

Фото: l / Instagram
Фото: lobodaofficial / Instagram

Loboda также показала себя вблизи.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото:lobodaofficial / Instagram

Певица обнародовала фото, на котором видно, как платье выглядит сзади

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lobodaofficial / Instagram

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня, а в ноября – еще 1 млн грн.

В настоящее время артистка проживает в Латвии.

25 ноября стало известно о намерении Литвы внести Loboda в список персон нон грата. Loboda назвала эту информацию "вбросом и черным пиаром в ее адрес".

В конце ноября МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления Loboda персоной нон грата.

Теги: Loboda, певица, фото, грудь, бюстгальтер
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