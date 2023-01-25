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25 января, 2023
 
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Дорофеева показала лицо на максимальном приближении

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Дорофеева готовит премьеру песни
Дорофеева готовит премьеру песни
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 24 января в Instagram опубликовала собственное фото, на котором запечатлена с минимумом косметики на лице.

Певица показала лицо на максимальном приближении и разместила поверх своего портрета надпись "Вотсап" – название своей новой песни, которую она презентует 26 января.

Дорофеева показывала также ролик, в котором предстала в том же образе. Певица рассекретила тогда строчку из новой композиции: Привіт… Тільки не в губи, бо одразу ридати я буду".

Контекст:

Дорофеева объявляла, что релиз нового трека состоится 26 января.

Последний релиз певицы состоялся в начале декабря 2022 года. В клипе на песню "Щоб не було" снялся новый бойфренд Дорофеефой, украинский ресторатор Михаил Кацурин. "Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", – рассказала тогда певица.

В январе 2023 года артистка призналась, что работа над треком началась летом 2022 года.

Теги: Надя Дорофеева, певица, фото
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