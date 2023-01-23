"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни

Дорофеева: Привіт… Тільки не в губи, бо одразу ридати я буду Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Привіт… Тільки не в губи, бо одразу ридати я буду", – написала она фразу из своей новой песни.

Певица запечатлена в серой майке с распущенными волосами и с минимумом макияжа. Видео, вероятно, было снято в студии звукозаписи. В кадре указана дата съемки – 19 января.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"У меня уже мурашки по всему телу!" – прокомментировала подписчица dashabuxman.

"Что за красота!" – отметил a.n.d.r.u.h.a.33.