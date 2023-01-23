"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни

"Привіт… Тільки не в губи, бо одразу ридати я буду", – написала она фразу из своей новой песни.
Певица запечатлена в серой майке с распущенными волосами и с минимумом макияжа. Видео, вероятно, было снято в студии звукозаписи. В кадре указана дата съемки – 19 января.
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"У меня уже мурашки по всему телу!" – прокомментировала подписчица dashabuxman.
"Что за красота!" – отметил a.n.d.r.u.h.a.33.
Дорофеева объявляла, что релиз нового трека состоится 26 января.
Последний релиз певицы состоялся в начале декабря 2022 года. В клипе на песню "Щоб не було" снялся новый бойфренд Дорофеефой, украинский ресторатор Михаил Кацурин. "Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", – рассказал тогда певица.
В январе 2023 года артистка призналась, что работа над треком началась летом 2022 года.