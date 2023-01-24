Бульвар Шоубиз
 
24 января, 2023
 
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"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье

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Loboda: Згадай, як лежали щасливі та прощені та як хотілося падати глибоко
Loboda: Згадай, як лежали щасливі та прощені та як хотілося падати глибоко
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda 23 января в Instagram разместила фото, для которого позировала сидя на песке.

Певица снялась в белом облегающем платье.

"Згадай, як лежали щасливі та прощені
Та як хотілося падати глибоко.
Ми, як самотні планети у просторі,
Що загубилися…" – написала она.

"Что-то интересное", – прокомментировала подписчица liubov_mlove.

"Не могу отвести глаз", – призналась ritggg6.

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня, а в ноябре – еще 1 млн грн.

В настоящее время артистка проживает в Латвии.

25 ноября стало известно о намерении Литвы внести Loboda в список персон нон грата. Loboda назвала эту информацию "вбросом и черным пиаром в ее адрес".

В конце ноября МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления Loboda персоной нон грата.

Теги: платье, Loboda, певица
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