"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье

Певица снялась в белом облегающем платье.
"Згадай, як лежали щасливі та прощені
Та як хотілося падати глибоко.
Ми, як самотні планети у просторі,
Що загубилися…" – написала она.
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"Что-то интересное", – прокомментировала подписчица liubov_mlove.
"Не могу отвести глаз", – призналась ritggg6.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня, а в ноябре – еще 1 млн грн.
В настоящее время артистка проживает в Латвии.
25 ноября стало известно о намерении Литвы внести Loboda в список персон нон грата. Loboda назвала эту информацию "вбросом и черным пиаром в ее адрес".
В конце ноября МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления Loboda персоной нон грата.