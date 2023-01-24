"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье

Loboda: Згадай, як лежали щасливі та прощені та як хотілося падати глибоко Фото: lobodaofficial / Instagram

Певица снялась в белом облегающем платье.

"Згадай, як лежали щасливі та прощені

Та як хотілося падати глибоко.

Ми, як самотні планети у просторі,

Що загубилися…" – написала она.

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"Что-то интересное", – прокомментировала подписчица liubov_mlove.

"Не могу отвести глаз", – призналась ritggg6.