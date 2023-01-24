Бульвар Шоубиз
 
24 января, 2023
 
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"Самая горячая 53-летняя женщина на планете". Лопес снялась в купальнике с широкими прозрачными вставками

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Летом 2023 года Лопес отметит 54-летие
Летом 2023 года Лопес отметит 54-летие
Фото: jlo / Instagram

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес засветила нижнюю часть бюста, живот и внутреннюю часть бедер. Фото разместили 21 января На Instagram-странице бренда средств по уходу за собой J lo Beauty.

Лопес снялась в купальнике из комбинированных материалов: прозрачной и белой ткани. Она позировала стоя.

Снимком сопроводили пост, в котором представили средства для ухода за телом от J lo Beauty.

"Самая горячая 53-летняя женщина на планете", – отметила подписчица benniferprotect.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, купальник, актриса, певица, живот, бюст
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"Самая горячая 53-летняя женщина на планете". Лопес снялась в купальнике с широкими прозрачными вставками
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