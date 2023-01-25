"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу

Лонгория поделилась снимком, сделанным во время отдыха Фото: evalongoria / Instagram

"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" – спросила она.

На фото актриса запечатлена на борту яхты. Лонгория позировала, подогнув одну ногу, а вторую – свесив.

Актриса выбрала модель раздельного купальника с миниатюрным бюстгальтером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Актриса в хорошей форме и при этом позволяет себе время от времени подкрепиться макаронами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Но, вероятно, занятия спортом позволяют ей держать себя в тонусе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)