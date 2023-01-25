"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу

"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" – спросила она.
На фото актриса запечатлена на борту яхты. Лонгория позировала, подогнув одну ногу, а вторую – свесив.
Актриса выбрала модель раздельного купальника с миниатюрным бюстгальтером.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Актриса в хорошей форме и при этом позволяет себе время от времени подкрепиться макаронами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Но, вероятно, занятия спортом позволяют ей держать себя в тонусе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ева Лонгория широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).
Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".