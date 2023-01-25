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25 января, 2023
 
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"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу

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Лонгория поделилась снимком, сделанным во время отдыха
Лонгория поделилась снимком, сделанным во время отдыха
Фото: evalongoria / Instagram

47-летняя американская актриса и режиссер Ева Лонгория 25 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в белом бикини.

"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" – спросила она.

На фото актриса запечатлена на борту яхты. Лонгория позировала, подогнув одну ногу, а вторую – свесив.

Актриса выбрала модель раздельного купальника с миниатюрным бюстгальтером.

Актриса в хорошей форме и при этом позволяет себе время от времени подкрепиться макаронами.

Но, вероятно, занятия спортом позволяют ей держать себя в тонусе.

Контекст:

Ева Лонгория широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).

Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".

Теги: спорт, солнце, купальник, Ева Лонгория, актриса, фото, бикини, бюстгальтер
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