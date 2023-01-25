Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера

Модель предстала в платье из прозрачной ткани.
Видео было записано в качестве промо к премьере нового сезона шоу "Топ-модель по-немецки", членом жюри которого является Клум.
"Хочешь потанцевать со мной в новом сезоне?" – спросила она.
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Образ Клум можно подробнее рассмотреть на снимке, который она публиковала в Instagram ранее.
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Клум является членом жюри шоу "Топ-модель по-немецки".
1 июня 2022 года модели исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.