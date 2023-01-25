Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера

Клум: Хочешь потанцевать со мной в новом сезоне? Фото: heidiklum / Instagram

Модель предстала в платье из прозрачной ткани.

Видео было записано в качестве промо к премьере нового сезона шоу "Топ-модель по-немецки", членом жюри которого является Клум.

"Хочешь потанцевать со мной в новом сезоне?" – спросила она.

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Образ Клум можно подробнее рассмотреть на снимке, который она публиковала в Instagram ранее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)