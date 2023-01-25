Бульвар Шоубиз
 
25 января, 2023
 
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Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера

Клум: Хочешь потанцевать со мной в новом сезоне?
Клум: Хочешь потанцевать со мной в новом сезоне?
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 25 января в Instagram опубликовала ролик, в котором станцевала перед камерой.

Модель предстала в платье из прозрачной ткани.

Видео было записано в качестве промо к премьере нового сезона шоу "Топ-модель по-немецки", членом жюри которого является Клум.

"Хочешь потанцевать со мной в новом сезоне?" – спросила она.

Образ Клум можно подробнее рассмотреть на снимке, который она публиковала в Instagram ранее.

Контекст:

Клум является членом жюри шоу "Топ-модель по-немецки".

1 июня 2022 года модели исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Теги: видео, платье, модель, Хайди Клум, бюстгальтер, ролик
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