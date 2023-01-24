"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати

Актриса снялась лежа на кровати.
"А если на самом деле эта интересная теория о том, что "нет двоих", существует? Я есть. Все остальное, что я вижу, – иллюзия, которая исчезает, когда я закрываю глаза, которая меняется, когда я сплю. Могу ли я понять во сне, что это сон? Нет, а значит, сон такая же иллюзия, как и реальность", – написала она.
Мишина отметила, что "завтра" есть только в календаре.
"По факту – есть только здесь и сейчас. Момент", – подчеркнула актриса.
Она добавила, что невозможно точно сказать, действительно ли есть люди или они только в сознании.
"И что такое мое сознание? Это глобальность? Мир? Запредельность? Бог? И существует ли еще что-нибудь, кроме моего сознания? Неизвестно… и никогда не будет", – написала она.
Мишина призналась, что любит рассуждать на подобные темы. Тогда, как отметила актриса, слово "принятие" становится понятным и наблюдать за собой удается.
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"Эта женщина сводит с ума", – прокомментировала подписчица dianaarzhavicheva.
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.
Мишина одна воспитывает сына Платона. В 2020-м актриса была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.
В начале января актриса размещала пост, указав геолокацию – Хорватия.