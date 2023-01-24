"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати

Актриса снялась лежа на кровати.

"А если на самом деле эта интересная теория о том, что "нет двоих", существует? Я есть. Все остальное, что я вижу, – иллюзия, которая исчезает, когда я закрываю глаза, которая меняется, когда я сплю. Могу ли я понять во сне, что это сон? Нет, а значит, сон такая же иллюзия, как и реальность", – написала она.

Мишина отметила, что "завтра" есть только в календаре.

"По факту – есть только здесь и сейчас. Момент", – подчеркнула актриса.

Она добавила, что невозможно точно сказать, действительно ли есть люди или они только в сознании.

"И что такое мое сознание? Это глобальность? Мир? Запредельность? Бог? И существует ли еще что-нибудь, кроме моего сознания? Неизвестно… и никогда не будет", – написала она.

Мишина призналась, что любит рассуждать на подобные темы. Тогда, как отметила актриса, слово "принятие" становится понятным и наблюдать за собой удается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kseniia Mishyna * (@misha.k.ua)

"Эта женщина сводит с ума", – прокомментировала подписчица dianaarzhavicheva.