Ефросинина и ее мама снялись в одинаковых корсетах. Фото

"Вся лента сегодня в одном имениннике! И он того стоит! Но я проснулась рано утром, чтобы найти розы цвета бургунди для этой женщины! Моей маме сегодня 65 лет. Она говорит, что ей совсем не нравится эта цифра… А я подвожу ее к зеркалу и прошу посмотреть на себя… Она улыбается кокетливо. Да, она знает, что прекрасна, что в ее жизни есть любовь. Что мы всегда будем оберегать эту улыбку", – написала она.
Ефросинина отметила, что уехала из дома в самостоятельную жизнь, когда ей было 16 лет, а сейчас, через 25 лет, впервые снова живет с мамой.
"Но без нее я бы ни за что не справилась. Она забрала на себя кучу хлопот по [моему сыну] Саше и дала мне возможность в дальнейшем посвящать себя важным делам. Она хранит мое сердце в покое за моего ребенка, а я имею возможность помогать другим мамам вернуть покой в их сердца. Сегодня наша Людочка – мой тыл! И я бесконечно благодарна ей за это! С днем рождения, наша невероятная душа!" – завершила пост телеведущая.
На фото Ефросинина и ее мама запечатлены в одинаковых джинсовых корсетах и белых футболках.
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К поздравлениям присоединилась соведущая Ефросининой по YouTube-программе "Взрослые девочки" певица Оля Полякова.
"С днем рождения твою прекрасную мамулю!" – написала она.
Мама телеведущей по образованию экономист. У нее есть также младшая дочь Елизавета (1986).
После начала полномасштабного вторжения Маша Ефросинина вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину, но периодически приезжает домой.