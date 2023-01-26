Ефросинина и ее мама снялись в одинаковых корсетах. Фото

Ефросинина: Моя мама знает, что прекрасна, что в ее жизни есть любовь Фото: mashaefrosinina / Instagram

"Вся лента сегодня в одном имениннике! И он того стоит! Но я проснулась рано утром, чтобы найти розы цвета бургунди для этой женщины! Моей маме сегодня 65 лет. Она говорит, что ей совсем не нравится эта цифра… А я подвожу ее к зеркалу и прошу посмотреть на себя… Она улыбается кокетливо. Да, она знает, что прекрасна, что в ее жизни есть любовь. Что мы всегда будем оберегать эту улыбку", – написала она.

Ефросинина отметила, что уехала из дома в самостоятельную жизнь, когда ей было 16 лет, а сейчас, через 25 лет, впервые снова живет с мамой.

"Но без нее я бы ни за что не справилась. Она забрала на себя кучу хлопот по [моему сыну] Саше и дала мне возможность в дальнейшем посвящать себя важным делам. Она хранит мое сердце в покое за моего ребенка, а я имею возможность помогать другим мамам вернуть покой в их сердца. Сегодня наша Людочка – мой тыл! И я бесконечно благодарна ей за это! С днем рождения, наша невероятная душа!" – завершила пост телеведущая.

На фото Ефросинина и ее мама запечатлены в одинаковых джинсовых корсетах и белых футболках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

К поздравлениям присоединилась соведущая Ефросининой по YouTube-программе "Взрослые девочки" певица Оля Полякова.

"С днем рождения твою прекрасную мамулю!" – написала она.