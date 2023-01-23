Ефросинина о муже: Война сильно отразилась на наших отношениях. Я пытаюсь в Киеве проводить больше времени, потому что все зависит от меня

По словам Ефросининой, сейчас все зависит от нее.
"У нас все нормально с Тимуром, но война сильно отразилась на наших отношениях. Я пытаюсь в Киеве проводить как можно больше времени, потому что знаю, что все зависит от меня. Мы привыкли к абсолютно другой жизни вдвоем – мы ее выстроили по всем ошибкам, по всем обидам. И эта проклятая полномасштабная война все перекроила", – сказала Ефросинина.
Ведущая назвала себя ломовой лошадью, которая 10 месяцев живет на две страны и сама решает все вопросы.
"Мой муж сейчас полностью живет своими военными делами и могу сказать, что решения принимаю я и мне это не нравится. Мы проходим через тяжелое испытание и надеюсь, что мы его пройдем", – подытожила Ефросинина.
Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году. У пары есть дочь Нана (родилась) 16 февраля 2004 года, и сын Александр (родился 25 августа 2014 года).
До февраля 2021 года Хромаев возглавлял Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Он был назначен на эту должность 30 января 2015 года пятым президентом Украины Петром Порошенко.
Летом 2022 года Хромаев добровольцем записался в ВСУ. Ефросинина отметила, что это позволило ее мужу пережить потерю бизнеса.