"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей

"С моими самыми родными", – написала Боржемская.

Боржемская периодически публикует фото с членами своей семьи. 1 января 2022 года она показывала своих детей: сына Роберта и дочь Оливию.

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. Она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. Сын Роберт (2009) и дочь Оливия (2012) родились у них в браке.