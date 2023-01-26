Бульвар Шоубиз
 
26 января, 2023
 
Новости

"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мишина: Хорошего дня мне и вам
Мишина: Хорошего дня мне и вам
Фото: misha.k.ua / Instagram

33-летняя украинская актриса Ксения Мишина 25 января разместила в Instagram Stories фото, на котором запечатлена в спортивной одежде: кофте и лосинах.

Мишина заселфилась перед зеркалом, сидя на расстеленной кровати. Актриса подняла кофту, показав часть живота.

"Какие все-таки женщины красивые создания. Если не забывают о себе", – написала она.


Фото: misha.k.ua / Instagram

Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина ведет активный образ жизни. Актриса призналась, что ее день начинается в пять утра.

"Хорошего дня мне и вам", – написала она.

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.  

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1").  В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.


Теги: фигура, женщины, актриса, фото, Ксения Мишина, Холостячка, живот, постель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Линартович о ранениях в Соледаре: У меня один глаз не видит, ухо не слышит. Ни о чем не жалею. Это мой выбор
  Линартович о ранениях в Соледаре: У меня один глаз не видит, ухо не слышит. Ни о чем не жалею. Это мой выбор
  Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну
  Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну
Дмитрий ГОРДОН
"Какого черта мы ждем?" Джонсон написал статью об Украине: призвал утроить помощь Киеву и дать самолеты
"Какого черта мы ждем?" Джонсон написал статью об Украине: призвал утроить помощь Киеву и дать самолеты
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
Ратаковски засветила бюст с верхнего ракурса
Ратаковски засветила бюст с верхнего ракурса
  "Юр, давай допишем интервью! Два дня тут сидим!" Великий снял пародию на интервью Кучеры Дудю
  "Юр, давай допишем интервью! Два дня тут сидим!" Великий снял пародию на интервью Кучеры Дудю
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт
Тайсона обвинили в изнасиловании. Сумма компенсации морального и физического ущерба составляет $5 млн
Тайсона обвинили в изнасиловании. Сумма компенсации морального и физического ущерба составляет $5 млн
Галина ГРИШИНА
Кекелия в образе Мерилин Монро спела для Зеленского Happy Birthday Mr. President. Видео
Кекелия в образе Мерилин Монро спела для Зеленского Happy Birthday Mr. President. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина и ее мама снялись в одинаковых корсетах. Фото
Ефросинина и ее мама снялись в одинаковых корсетах. Фото
Актриса Бьянко из "Игры престолов" отозвала свой иск против Мерилина Мэнсона, в котором обвинила артиста в изнасиловании
Актриса Бьянко из "Игры престолов" отозвала свой иск против Мерилина Мэнсона, в котором обвинила артиста в изнасиловании
Галина ГРИШИНА
  "Дуже скоро прийде відплата за те, що вони зробили з так званим братом". Кривошапко записал песню ответ российским оккупантам. Видео
  "Дуже скоро прийде відплата за те, що вони зробили з так званим братом". Кривошапко записал песню – ответ российским оккупантам. Видео
Галина ГРИШИНА
Марунич о наследстве Залужного: Помните, каждому из нас писали, что дальний родственник оставил наследство? Так вот Залужный ответил
Марунич о наследстве Залужного: Помните, каждому из нас писали, что дальний родственник оставил наследство? Так вот Залужный ответил
Галина ГРИШИНА
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны"
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны"
Галина ГРИШИНА
Крупин продал на аукционе гильзу за 70 тыс. грн, чтобы купить авто для защитников Бахмута. Фото
Крупин продал на аукционе гильзу за 70 тыс. грн, чтобы купить авто для защитников Бахмута. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Козла полюбиш, а з рогами будеш ти". Исполнительница хита "Ванька-встанька" выпустила новый трек. Видео
  "Козла полюбиш, а з рогами будеш ти". Исполнительница хита "Ванька-встанька" выпустила новый трек. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина во время интервью с Квитковой высказалась о съемках Добрынина в одном проекте с Тимати
Ефросинина во время интервью с Квитковой высказалась о съемках Добрынина в одном проекте с Тимати
Галина ГРИШИНА
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. в поддержку украинских защитников
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. в поддержку украинских защитников
Галина ГРИШИНА
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 