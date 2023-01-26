"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото

Мишина заселфилась перед зеркалом, сидя на расстеленной кровати. Актриса подняла кофту, показав часть живота.

"Какие все-таки женщины красивые создания. Если не забывают о себе", – написала она.

Мишина ведет активный образ жизни. Актриса призналась, что ее день начинается в пять утра.

"Хорошего дня мне и вам", – написала она.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.



