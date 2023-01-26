56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке

Хайек в 2023 году исполнится 57 лет Фото: salmahayek / Instagram

Фото было сделано на презентации фильма "Супер Майк 3", в котором Хайек и Татум исполнили главные роли.

Хайек запечатлена в платье-сетке с вышивкой в виде цветов, Татум – в черном костюме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

В фильме "Супер Майк 3" присутствуют откровенные сцены. Одна из них вошла в тизер фильма, который Хайек публиковала ранее.