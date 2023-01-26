56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке

Фото было сделано на презентации фильма "Супер Майк 3", в котором Хайек и Татум исполнили главные роли.
Хайек запечатлена в платье-сетке с вышивкой в виде цветов, Татум – в черном костюме.
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В фильме "Супер Майк 3" присутствуют откровенные сцены. Одна из них вошла в тизер фильма, который Хайек публиковала ранее.
Лента "Супер Майк 3" выйдет на экраны кинотеатров 9 февраля 2023 года.
"Супер Майк: Последний танец" является сиквелом фильма "Супер Майк XXL".
Главный герой – его роль исполнил Татум – танцовщик, который работает в стриптиз-клубе. Хайек сыграла роль светской львицы.