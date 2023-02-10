Спасателей РФ в Турции возглавляет соратник Кадырова, подозреваемый в преступлениях во время оккупации Украины

Телекомпания отметила, что Мартынов находится также в санкционном списке минфина США как соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Факт, что Мартынов находится в Турции, подтверждают и российские масс-медиа. В частности, ТАСС называет его "советником главы МЧС" России.

26 августа 2022 года Служба безопасности Украины сообщила, что предъявила Мартынову подозрение в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением) Уголовного кодекса Украины.

Согласно сообщению украинской спецслужбы, Мартынов в прошлом был спецназовцем ФСБ, а на момент публикации СБУ отвечал за подготовку личной охраны Кадырова после того, как тот отказался от охраны ФСБ.

"Установлено, что 5 марта Мартынов лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната [в Киевской области] с гериатрическим отделением. По его приказам были взяты в заложники почти 500 человек (пациенты диспансера, персонал и местные жители), среди которых – более сотни лежачих больных; подходы к зданию были заминированы, а сам интернат превращен в огневую позицию оккупантов", – говорилося в сообщении СБУ.