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Спасателей РФ в Турции возглавляет соратник Кадырова, подозреваемый в преступлениях во время оккупации Украины

Мартынова подозревают в причастности к захвату психоневрологического интерната
Мартынова подозревают в причастности к захвату психоневрологического интерната
Скриншот:

Отправленную в Турцию группу спасателей из России, которая занимается ликвидаций последствий мощного землетрясения, возглавляет бывший чеченский командир Даниил Мартынов, который, по данным украинских правоохранителей, причастен к военным преступлениям в ходе оккупации Киевской области Украины. Об этом 9 февраля сообщила CNN.

Телекомпания отметила, что Мартынов находится также в санкционном списке минфина США как соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Факт, что Мартынов находится в Турции, подтверждают и российские масс-медиа. В частности, ТАСС называет его "советником главы МЧС" России.

26 августа 2022 года Служба безопасности Украины сообщила, что предъявила Мартынову подозрение в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 438  (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением) Уголовного кодекса Украины.

Согласно сообщению украинской спецслужбы, Мартынов в прошлом был спецназовцем ФСБ, а на момент публикации СБУ отвечал за подготовку личной охраны Кадырова после того, как тот отказался от охраны ФСБ.

"Установлено, что 5 марта Мартынов лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната [в Киевской области] с гериатрическим отделением. По его приказам были взяты в заложники почти 500 человек (пациенты диспансера, персонал и местные жители), среди которых – более сотни лежачих больных; подходы к зданию были заминированы, а сам интернат превращен в огневую позицию оккупантов", – говорилося в сообщении СБУ.

Контекст:

Подчиненные Кадырову чеченские военные российской армии (также известные как кадыровцы) в Украине были с первых дней полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Они потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный, сообщало "Радіо Свобода" со ссылкой на контрразведку СБУ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, СБУ, Турция, землетрясение, Рамзан Кадыров, война, оккупация, Киевская область, МЧС РФ, спасатели, преступление, война России против Украины, подозрение, Служба безопасности Украины
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