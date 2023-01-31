ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Восхищался действиями Кадырова и Медведева". В Ровенской области СБУ сообщила о подозрении экс-сотруднику АЭС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным следствия, подозреваемый распространял антиукраинские нарративы российских пропагандистов
По данным следствия, подозреваемый распространял антиукраинские нарративы российских пропагандистов
Фото: Управління СБ України в Рівненській області / Facebook

СБУ заявила о разоблачении в Ровенской области сторонника "русского мира" – бывшего работника Ровенской РАЭС, который оправдывал действия российских захватчиков. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Очередным сторонником рашистских зверств стал бывший работник РАЭС, который в запрещенной соцсети публично глорифицировал действия захватчиков и распространял антиукраинские нарративы российских пропагандистов", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина неоднократно выражал поддержку террористам "ЛДНР" и дискредитировал военнослужащих Украины, защищающих страну от захватнических действий России.

"Кроме этого, указанное лицо в соцсетях выражало свое восхищение действиями [главы Чечни] Рамзана Кадырова и [экс-президента России, заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия] Медведева", – добавили в СБУ.

После обыска у фигуранта изъяли компьютерную технику и мобильный телефон, которые использовались для распространения антиукраинских материалов.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

https://www.facebook.com/ssu.rivne/posts/pfbid02oXg3AgnMwA1K5YztdGeRGkNedYYHWEjsmnRxUs8NyBTiUGYwgHLhDVkpaQcq5pCJl

Теги: СБУ, Ровенская область, пропаганда, российская агрессия, война России против Украины, Ровенская АЭС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Ресторатор Клопотенко начал носить юбку и показал, как в ней выглядит
Ресторатор Клопотенко начал носить юбку и показал, как в ней выглядит
Галина ГРИШИНА
  "Коханий". Саша Белина исполнила песню Поклада. Видео
  "Коханий". Саша Белина исполнила песню Поклада. Видео
Галина ГРИШИНА
Квиткова показала, в какой одежде ходит во время отдыха на Мальдивах
Квиткова показала, в какой одежде ходит во время отдыха на Мальдивах
  Лебедь показала подборку снимков в купальниках
  Лебедь показала подборку снимков в купальниках
Шоптенко показала, как вместе с сыном впервые каталась на лыжах
Шоптенко показала, как вместе с сыном впервые каталась на лыжах
Галина ГРИШИНА
40-летняя Мейхер перед камерой погладила себя по животу. Видео
40-летняя Мейхер перед камерой погладила себя по животу. Видео
Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт
Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт
Чопра перестала скрывать лицо дочери, рожденной суррогатной матерью. Видео
Чопра перестала скрывать лицо дочери, рожденной суррогатной матерью. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина в лосинах показала, как качает мышцы
Мишина в лосинах показала, как качает мышцы
Начала употреблять наркотики и сбросила почти 22 кг за шесть недель. Окружение дочери Пресли рассказало о ее последних неделях жизни
Начала употреблять наркотики и сбросила почти 22 кг за шесть недель. Окружение дочери Пресли рассказало о ее последних неделях жизни
Галина ГРИШИНА
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя
Галина ГРИШИНА
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад
Галина ГРИШИНА
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (91879)
2
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (59083)
3
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (51758)
4
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (50738)
5
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (35206)
6
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (31485)
7
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (30399)
8
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (27539) G
 
 
 
 