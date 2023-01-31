"Восхищался действиями Кадырова и Медведева". В Ровенской области СБУ сообщила о подозрении экс-сотруднику АЭС

По данным следствия, подозреваемый распространял антиукраинские нарративы российских пропагандистов Фото: Управління СБ України в Рівненській області / Facebook

"Очередным сторонником рашистских зверств стал бывший работник РАЭС, который в запрещенной соцсети публично глорифицировал действия захватчиков и распространял антиукраинские нарративы российских пропагандистов", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина неоднократно выражал поддержку террористам "ЛДНР" и дискредитировал военнослужащих Украины, защищающих страну от захватнических действий России.

"Кроме этого, указанное лицо в соцсетях выражало свое восхищение действиями [главы Чечни] Рамзана Кадырова и [экс-президента России, заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия] Медведева", – добавили в СБУ.

После обыска у фигуранта изъяли компьютерную технику и мобильный телефон, которые использовались для распространения антиукраинских материалов.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).