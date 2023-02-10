Убытки от землетрясений в Турции и Сирии могут достичь $4 млрд – аналитики

По состоянию на 10 февраля известно, что в результате землетрясений в Турции и Сирии погибли более 21 тыс. человек Фото: EPA

Речь идет об убытках, которые теоретически могут подлежать страхованию.

"Страховые убытки трудно оценить, поскольку ситуация развивается, но они, вероятно, превысят $2 млрд и могут достичь $4 млрд или более", – говорится в сообщении.

В то же время застрахованный ущерб может быть намного ниже, возможно, около $1 млрд "из-за низкого страхового покрытия в пострадавших регионах", отметило агентство.

Страхование от землетрясений технически является обязательным в Турции, говорится в материале, но на практике очень часто не применяется. В результате многие жилые дома не застрахованы, особенно во многих пострадавших районах, где низкий уровень жизни, добавили эксперты.