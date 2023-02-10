Убытки от землетрясений в Турции и Сирии могут достичь $4 млрд – аналитики

Речь идет об убытках, которые теоретически могут подлежать страхованию.
"Страховые убытки трудно оценить, поскольку ситуация развивается, но они, вероятно, превысят $2 млрд и могут достичь $4 млрд или более", – говорится в сообщении.
В то же время застрахованный ущерб может быть намного ниже, возможно, около $1 млрд "из-за низкого страхового покрытия в пострадавших регионах", отметило агентство.
Страхование от землетрясений технически является обязательным в Турции, говорится в материале, но на практике очень часто не применяется. В результате многие жилые дома не застрахованы, особенно во многих пострадавших районах, где низкий уровень жизни, добавили эксперты.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, зафиксировано 1117 подземных толчков.
По состоянию на 10 февраля известно, что более 21 тыс. человек погибли в результате землетрясений, произошедших в понедельник в Турции и Сирии, хотя ООН предупреждает, что весь масштаб катастрофы до конца неясен, пишет ВВС.