В Турции спустя 115 часов после землетрясения из-под завалов спасли беременную женщину

Женщину спасли в районе Нурдаги провинции Газиантеп, ее имя Захиде Кая.

Также в этом районе из-под завалов спасли девятилетнюю Мирай Каратас. Ее мать, отец и сестра погибли.

Агентство сообщило о еще нескольких случаях спасения людей из-под завалов спустя более 100 часов после землетрясения. Среди них есть дети.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, зафиксирован 1891 подземный толчок.

По данным на 11 февраля, в результате землетрясений погибли 20 665 человек в Турции и более 3500 человек в Сирии.