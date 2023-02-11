В Турции украинские спасатели разобрали 52 завала после землетрясения и помогли ребенку

"Помощь Турции: с начала проведения работ спасателями ГСЧС уже обследовано 110 зданий, разобрано 52 завала, оказана медицинская помощь одному ребенку, деблокированы тела четырех погибших (из них два ребенка)", – говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что работы продолжаются.
По данным ГСЧС, международную помощь Турции оказали 90 стран. В рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза направлено 38 городских поисково-спасательных команд.
Всего к поисково-спасательной операции привлечены 141 тыс. человек, среди которых – спасатели, пожарные, медики, военнослужащие, полиция, представители службы безопасности, волонтеры.
8 февраля в Турцию прибыли 87 украинских спасателей и парамедиков.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, зафиксирован 1891 подземный толчок.
По данным на 11 февраля, в результате землетрясений погибли 20 665 человек в Турции и более 3500 человек в Сирии.