В Турции украинские спасатели разобрали 52 завала после землетрясения и помогли ребенку

В пострадавшей от землетрясения Турции работают 87 украинских спасателей и парамедиков Фото: ДСНС України / Facebook

"Помощь Турции: с начала проведения работ спасателями ГСЧС уже обследовано 110 зданий, разобрано 52 завала, оказана медицинская помощь одному ребенку, деблокированы тела четырех погибших (из них два ребенка)", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что работы продолжаются.

По данным ГСЧС, международную помощь Турции оказали 90 стран. В рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза направлено 38 городских поисково-спасательных команд.

Всего к поисково-спасательной операции привлечены 141 тыс. человек, среди которых – спасатели, пожарные, медики, военнослужащие, полиция, представители службы безопасности, волонтеры.

8 февраля в Турцию прибыли 87 украинских спасателей и парамедиков.