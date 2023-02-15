Российская армия расширяет военные базы недалеко от границы с Украиной – спутниковые снимки

СМИ пишет, что спутники Planet.com зафиксировали строительство нового палаточного лагеря рядом с полигоном "Погоново" под Воронежем (полигон находится примерно в 50 км от границы с Украиной).
Динамику процесса строительства лагеря демонстрируют снимки за 30 января, а также за 1 и 7 февраля.
Перед началом полномасштабной войны "Погоново" был одним из полигонов, куда РФ стягивала войска. Как отмечает "Радио Свобода", год назад РФ активно перебрасывала туда технику и личный состав, в частности, там базировались части 1-й гвардейской танковой армии.
Кроме того, по информации журналистов, за последние недели российские военные построили еще один палаточный лагерь в районе полигона "Постоялые дворы", рядом с одноименным селом в Курской области (СМИ приводит координаты лагеря). Спутниковые снимки Planet.com свидетельствуют, что лагерь построили в период с 28 января по 7 февраля.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 27 февраля, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась.
По данным украинской военной разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.