Российская армия расширяет военные базы недалеко от границы с Украиной – спутниковые снимки

СМИ пишет, что спутники Planet.com зафиксировали строительство нового палаточного лагеря рядом с полигоном "Погоново" под Воронежем (полигон находится примерно в 50 км от границы с Украиной).

Динамику процесса строительства лагеря демонстрируют снимки за 30 января, а также за 1 и 7 февраля.

Перед началом полномасштабной войны "Погоново" был одним из полигонов, куда РФ стягивала войска. Как отмечает "Радио Свобода", год назад РФ активно перебрасывала туда технику и личный состав, в частности, там базировались части 1-й гвардейской танковой армии.

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Кроме того, по информации журналистов, за последние недели российские военные построили еще один палаточный лагерь в районе полигона "Постоялые дворы", рядом с одноименным селом в Курской области (СМИ приводит координаты лагеря). Спутниковые снимки Planet.com свидетельствуют, что лагерь построили в период с 28 января по 7 февраля.

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