ФСБ России объявила, что убила в Воронеже трех "украинских диверсантов". Двое из них оказались местными страйкболистами

В релизе утверждалось, что подозреваемых – "главаря и двух сообщников" – ФСБ убила на окраине Воронежа, "в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного тайника".

ТАСС, ссылаясь на пресс-служба ФСБ, опубликовало видео с осмотром помещений.

Российское издание The Moscow Times выяснило личности двух убитых. Оба воронежцы, страйкболисты, участники ролевых игр по тематике компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R, пишет СМИ. Одного звали Владимир Котовский, имя второго издание не узнало, но выяснило, что у него был псевдоним Сталкер Фосген.

Журналисты нашли их страницы в соцсетях. Судя по этим аккаунтам, оба были поклонниками S.T.A.L.K.E.R.

Одежда на фотографиях Фосгена соответствует одежде на убитом с видео ФСБ, отмечает издание. Кроме того, один из источников The Moscow Times показал объявление в соцсетях о продаже страйкбольной винтовки Сталкером Фосгеном – помещение на фото совпадает с интерьером комнаты на кадрах ФСБ.

Собеседник The Moscow Times в кругах страйкболистов назвал убитых "странными персонажами".

Фосген, по словам источника, "был анархистом, бунтарем и поддерживал Украину, много раз был забанен на играх из-за нарушений правил", а Котовский – "обычный технарь, работяга со своими планами на жизнь", который поддерживал российского оппозиционера Алексея Навального.