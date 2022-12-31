В городах РФ взрывы. На Ростовской АЭС произошло возгорание

В Москве оцеплены Кремль и Красная площадь Фото: Вертикаль / Telegram

Погиб один человек, добавили в пресс-службе.

Также есть информация о взрывах в некоторых городах России. Telegram-канал "Мировые конфликты 18+" сообщил о взрывах в Белгородской области.

Кроме того, есть информация о взрывах в Омске, написал канал.

О взрыве в Омске проинформировал также Telegram-канал "Вертикаль". Еще он сообщает о взрывах в Воронеже.

"Вертикаль" также сообщает, что в Москве оцеплены Кремль и Красная площадь.

Управление стратегических коммуникаций (стратком) Вооруженных сил Украины также намекнуло на взрывы в российских городах.

"Курск, Белгород, Москва, Воронеж, Санкт-Петербург, Макеевка, как дела? Не спите? Мы политикой не интересуемся? Что с лицом? Чем можем помочь?" – написали в страткоме.