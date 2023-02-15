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Зеленский официально присвоил 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ почетное наименование "Эдельвейс"

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Эдельвейс и скрещенные гуцульские топорики изображены на эмблеме 10-й бригады
Эдельвейс и скрещенные гуцульские топорики изображены на эмблеме 10-й бригады
Скриншот: suspilne.media

Президент Владимир Зеленский 14 февраля подписал указ №80/2023 о присвоении почетного наименования 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ.

"Учитывая образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины личным составом 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, постановляю: присвоить 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины почетное наименование "Эдельвейс", – говорится в документе.

Теперь полное название бригады – 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Неофициально бригада носила это имя и раньше, эдельвейс изображен на ее эмблеме. 

Пресс-служба бригады в Facebook прокомментировала решение президента. Там подчеркнули, что свое почетное наименование наша бригада каждый день отстаивала в тяжелых боях за Украину.

"Мы горды быть теми, какими вы нас все знаете, – "Эдельвейсами"! Потому что для нас это не просто цветок. Это символ высокой цели, к которой мы все уверенно шагаем. Победа будет за нами!" – заявили в 10-й бригаде.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0aiQ6Y27KqMaVk9XweYY2ErRUycrJHPx2R22cGfscyDDraucaLsU5HzcyFKmkfUyyl&id=100064119931253

Контекст:

10-я горно-штурмовая бригада была сформирована осенью 2015 года. Бойцы бригады участвовали в боях на Донбассе с 2016 года и продолжают сражаться с российскими оккупантами после начала полномасштабного вторжения РФ.

В марте 2022 года воины 10-й бригады действовали и взяли под свой контроль несколько населенных пунктов на киевском направлении. После освобождения севера Украины бригада была переведена на Донбасс.

Теги: указ, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, награды, награда, имя
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