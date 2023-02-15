Зеленский официально присвоил 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ почетное наименование "Эдельвейс"

"Учитывая образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины личным составом 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, постановляю: присвоить 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины почетное наименование "Эдельвейс", – говорится в документе.

Теперь полное название бригады – 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Неофициально бригада носила это имя и раньше, эдельвейс изображен на ее эмблеме.

Пресс-служба бригады в Facebook прокомментировала решение президента. Там подчеркнули, что свое почетное наименование наша бригада каждый день отстаивала в тяжелых боях за Украину.

"Мы горды быть теми, какими вы нас все знаете, – "Эдельвейсами"! Потому что для нас это не просто цветок. Это символ высокой цели, к которой мы все уверенно шагаем. Победа будет за нами!" – заявили в 10-й бригаде.