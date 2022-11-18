ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

С 24 февраля 4950 военнослужащих были награждены за храбрость в боях посмертно – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
4950 военнослужащих, защищающих Украину, получили награды посмертно. На фото вручение высшей государственный награды Украины ордена "Золотая Звезда" семье погибшего пограничника Виталия Кучерявого
4950 военнослужащих, защищающих Украину, получили награды посмертно. На фото – вручение высшей государственный награды Украины – ордена "Золотая Звезда" – семье погибшего пограничника Виталия Кучерявого
Фото: president.gov.ua

За время полномасштабной войны России против Украины 4950 военнослужащих, защищающих Украину, были награждены за храбрость посмертно. Об этом в вечернем обращении по итогам 17 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его текст опубликован на сайте Офиса президента.

Он рассказал, что 17 ноября подписал указы о награждении 402 военнослужащих. 

"В общей сложности за время с 24 февраля уже более 32 тыс. украинцев и украинок были награждены за храбрость в боях. 4950 из них посмертно", – сказал верховный главнокомандующий.

Он призвал всегда помнить, сколько людей отдали свои жизни, защищая Украину. 

Среди награжденных 17 ноября – лейтенант Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Роман Косенко (позывной Яшка Цыганков). Согласно указу №782/2022, он был посмертно удостоен ордена Богдана Хмельницкого ІІ степени. Косенко принимал участие в войне против Украины с 2014 года, в 2015 году он получил орден "Народный герой Украины". Погиб в марте 2022 года в Изюме Харьковской области во время вражеского авианалета. "Новинарня" со ссылкой на знакомых погибшего сообщила, что его тело после взрыва осталось под завалами дома. Только в сентябре, после деоккупации Изюма, побратимы разобрали завалы и достали останки Косенко. 

Посмертно орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени был также награжден капитан Сергей Мехеда, сказано в указе №783/2022. Мехеда – штурман вертолетного звена. Он погиб в июне в районе Краматорска Донецкой области после обстрела и падения вертолета Ми-8МТ. Как сообщило агентство "АрміяInform"Мехеда неоднократно выполнял боевые вылеты в горячие районы, куда под обстрелами доставлял боеприпасы и откуда эвакуировал раненых. 

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснил он.

Украина не публикует данных о потерях в войне. Последний раз их озвучивал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в конце августа: тогда погибшими считались 9 тыс. украинских военнослужащих.  

Зеленский заявил, что потери российских оккупантов значительно превышают потери сил обороны Украины. "Там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек", – сказал он. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, награды
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Чехии выставили на аукцион скульптуру, изображающую Путина и Лукашенко голыми на унитазе. Деньги задонатят на беспилотник для ВСУ. Фото
В Чехии выставили на аукцион скульптуру, изображающую Путина и Лукашенко голыми на унитазе. Деньги задонатят на беспилотник для ВСУ. Фото
"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад
"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад
"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе
"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе
Мама Маска попросила перестать ненавидеть ее "гениального" сына Mirror
Мама Маска попросила перестать ненавидеть ее "гениального" сына – Mirror
  Жена принца Уильяма встретилась с беженцами из Украины. Ее встретили караваем на вышитом рушнике. Видео
  Жена принца Уильяма встретилась с беженцами из Украины. Ее встретили караваем на вышитом рушнике. Видео
"Здесь есть жизнь". Каминская поела устрицы в Харькове и дала ответ хейтерам
"Здесь есть жизнь". Каминская поела устрицы в Харькове и дала ответ хейтерам
Бэнкси показал, как создавал муралы на стенах разрушенных российскими оккупантами домов в Киевской области. Видео
Бэнкси показал, как создавал муралы на стенах разрушенных российскими оккупантами домов в Киевской области. Видео
"Посмотрите, какая я была смешная". Саливанчук показала, как выглядела в школе
"Посмотрите, какая я была смешная". Саливанчук показала, как выглядела в школе
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына
"Абсолютно знойная красавица". Рианна снялась в бикини с плавками на тонких поворозках
"Абсолютно знойная красавица". Рианна снялась в бикини с плавками на тонких поворозках
﻿"Моя зависимость". Бывшая жена Ступки поздравила жениха с днем рождения
﻿"Моя зависимость". Бывшая жена Ступки поздравила жениха с днем рождения
"Никакие отключения нас не сломят". Дурнев подбодрил украинцев, сидящих без электричества
"Никакие отключения нас не сломят". Дурнев подбодрил украинцев, сидящих без электричества
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в узких джинсах
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в узких джинсах
"О чем ты думаешь, мужик? Ты отвратителен!" Строитель из Харькова довел до припадка Гордона Рамзи. Видео
"О чем ты думаешь, мужик? Ты отвратителен!" Строитель из Харькова довел до припадка Гордона Рамзи. Видео
Приходько назвала финалиста украинского нацотбора, который, по ее мнению, будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Приходько назвала финалиста украинского нацотбора, который, по ее мнению, будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг (451156)
2
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов (273574)
3
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст (127454)
4
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил (109859)
5
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками (87478)
6
"Когда в семье не без уродов, а все уроды", "Так на маму похож". Гордон показал шуточное фото Путина (59348)
7
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз (46631)
8
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне (44708)
 
 
 
 