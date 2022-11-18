С 24 февраля 4950 военнослужащих были награждены за храбрость в боях посмертно – Зеленский

Он рассказал, что 17 ноября подписал указы о награждении 402 военнослужащих.

"В общей сложности за время с 24 февраля уже более 32 тыс. украинцев и украинок были награждены за храбрость в боях. 4950 из них посмертно", – сказал верховный главнокомандующий.

Он призвал всегда помнить, сколько людей отдали свои жизни, защищая Украину.

Среди награжденных 17 ноября – лейтенант Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Роман Косенко (позывной Яшка Цыганков). Согласно указу №782/2022, он был посмертно удостоен ордена Богдана Хмельницкого ІІ степени. Косенко принимал участие в войне против Украины с 2014 года, в 2015 году он получил орден "Народный герой Украины". Погиб в марте 2022 года в Изюме Харьковской области во время вражеского авианалета. "Новинарня" со ссылкой на знакомых погибшего сообщила, что его тело после взрыва осталось под завалами дома. Только в сентябре, после деоккупации Изюма, побратимы разобрали завалы и достали останки Косенко.

Посмертно орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени был также награжден капитан Сергей Мехеда, сказано в указе №783/2022. Мехеда – штурман вертолетного звена. Он погиб в июне в районе Краматорска Донецкой области после обстрела и падения вертолета Ми-8МТ. Как сообщило агентство "АрміяInform", Мехеда неоднократно выполнял боевые вылеты в горячие районы, куда под обстрелами доставлял боеприпасы и откуда эвакуировал раненых.