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Опубликован указ Зеленского об укреплении обороноспособности. Кабмину поручили разработать законопроект для прекращения призыва в армию с 2024 года

Зеленский подписал указ в парламенте 1 февраля
Зеленский подписал указ в парламенте 1 февраля
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля подписал указ №36/2022 "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии". Документ опубликован на сайте главы государства.

Указ подписан "в целях обеспечения государственного суверенитета, защиты прав и свобод граждан, усиления обороноспособности государства, развития профессиональной составляющей Вооруженных сил Украины".

Президент поручил Кабмину принять меры по выполнению требований ст. 35 закона "О национальной безопасности Украины" при формировании Бюджетной декларации на 2023-2025 годы, а также подготовить и внести в парламент ряд законопроектов. 

Правительство должно подготовить изменения в госбюджет на 2022 год для постепенного повышения денежного обеспечения военнослужащих ВСУ до уровня, определенного указом президента от 30 декабря 2021 года № 688/2021 "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных сил Украины".

Также должен быть разработан законопроект о поэтапном увеличении численности ВСУ в период с 2022-го по 2025 год на 100 тыс. человек "для повышения оборонных возможностей государства". Сейчас численность ВСУ составляет 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих.

Кроме того, правительство должно разработать проект закона для "внедрения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года".

Минобороны президент поручил разработать концепцию постепенного перехода к формированию Вооруженных сил Украины на профессиональной основе, предусмотрев увеличение сроков действия контрактов; увеличение в течение 2023 года денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, заключающих долгосрочные контракты, "до уровня не менее трехкратного размера минимальной заработной платы", а также формирование системы специальной подготовки и переподготовки военнослужащих, заключивших долгосрочные контракты.

Министерство должно "ускорить" разработку и внесение на рассмотрение правительства проекта концепции обеспечения жильем военнослужащих ВСУ и членов их семей, предусмотрев введение специальной накопительной программы для получения военнослужащими собственного жилья, а также обеспечить при реализации военной кадровой политики "внедрение прозрачной системы карьерного роста военнослужащих ВСУ, построенной на рейтинговой оценке".

Указ вступил в силу с момента опубликования.

Президент подписал документ во время выступления в Верховной Раде. Он отметил, что этот указ "является стартом перехода Украины на профессиональную армию".

Контекст:

Украинская армия насчитывает 261 тыс. человек, также есть возможность организовать силы территориальной обороны численностью 130 тыс., сообщал 19 января в программе Hard Talk на ВВС министр обороны Украины Алексей Резников. Кроме того, в стране насчитывается около 400 тыс. ветеранов украинско-российской войны, добавил глава Минобороны. Резников отметил, что война в Украине идет с 2014 года, поэтому еще одно вторжение российских оккупантов не станет для страны неожиданностью.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, экс-нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук говорила в конце сентября 2021 года, что военные-контрактники вне зоны ООС получают минимум 10 тыс. грн за месяц, на второй-третьей линии обороны – 22 тыс., на первой линии – более 32 тыс. грн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: армия, призыв, указ, Минобороны, Владимир Зеленский, ВСУ
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