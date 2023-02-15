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Пугачев: Все понимают: что впереди просто реальная катастрофа для России. Переворот вполне может быть

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Пугачев (на фото) не исключил, что Путина "свои снесут"
Пугачев (на фото) не исключил, что Путина "свои снесут"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-банкир из РФ, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев, который сейчас живет во Франции, не исключил варианта, что Путина могут лишить власти в России в результате переворота в связи с вторжением РФ в Украину.

На вопрос о вероятности того, что Путина "свои снесут и сами назначат временное правительство", Пугачев ответил: "Конечно, допускаю. Это оно и есть".

В то же время он исключил вариант, когда к главе Кремля придут со словами: "Это все он виноват. Оставьте нам наши бабки".

"Это исключено, это все поздно. Это могло произойти в первые две недели. Сегодня это нереально. То есть надо понимать, что руководство России не в количестве, там, трех человек, а в количестве 100% руководителей разного уровня – это преступники. То есть как они скажут? "А, привет, Путина нет. Давайте, ребята, все отлично"? Нет, этого не может произойти. Даже этого не может произойти юридически. Юридически не может произойти. Но примерно оно должно произойти таким образом, что кто-то перехватывает власть", – объяснил Пугачев.

Он считает, что это не будет ни оппозиционер Алексей "Навальный, который сидит в тюрьме", ни актриса "Лия Ахеджакова несчастная".

"Естественно, это какая-то группа: может быть, группа военных, которые принимают такое решение. [...] В мирной ситуации военный переворот практически невозможен. [...] Но во время войны, естественно, армия доминирует. И сегодня армия, Генеральный штаб – независимо от уровня, скажем так, развала этого Генерального штаба, они все-таки понимают, что военным путем победы России в этой войне быть не может. [...] Все понимают: что впереди просто реальная катастрофа для России. Ну да, [переворот] вполне это может быть", – заявил Пугачев.

Бывший друг Путина также ответил на вопрос, какие сценарии возможного переворота он видит в РФ.

"Обычно это внутренние переговоры, когда разные группировки: в основном, конечно, на сегодняшний день это силовики, – которые просто говорят: "Да, давайте. То есть понятно, что нам надо..." Путин – это сегодня единственный товар в России, который продается. Сегодня там больше ничего нет. Все это понимают. Поверьте, что это не то что пока никто не догадался. Вопрос – что все боятся друг друга. И вопрос усиления: назовем ее военной коалицией, военно-силовой коалицией – в случае серьезного усиления и, допустим, серьезных событий: в том числе на фронте... А они, я уверен, предстоят в достаточно ближайшем, обозримом будущем с учетом всех договоренностей с НАТО, западными странами, ЕС и Соединенными Штатами: я имею в виду поставку вооружений. То есть это очевидно. И вот тогда – да", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет ему остаться на посту главы государства до 2036 года.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
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