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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ходжес: Мой президент ясно дал понять, что если Россия применит ядерное оружие, это приведет к катастрофическим последствиям. И я думаю, что Кремль в это верит

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Ходжес: Никто в мире, даже те страны, которые не симпатизируют Украине, за исключением, может быть, Ирана, никто не хочет, чтобы Россия использовала ядерное оружие
Ходжес: Никто в мире, даже те страны, которые не симпатизируют Украине, – за исключением, может быть, Ирана, –никто не хочет, чтобы Россия использовала ядерное оружие
Фото: dimoc.mil

Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес не верит, что президент РФ Владимир ПУтин решится применить ядерное оружие. Об этом он сказал журналистке Татьяне Поповой в интервью, опубликованном 15 февраля в ее YouTube.

"Мой президент [Джо Байден] предупредил Россию о том, что если Россия применит ядерное оружие, это приведет к катастрофическим последствиям. Я думаю, он ясно дал это понять, как в официальной публичной форме, так и по различным каналам. Это было доведено до Кремля – не делайте этого. И я думаю, что Кремль в это верит", – сказал Ходжес. 

Он также не верит, что российский Генштаб хочет применить ядерное оружие, потому что "они знают, что в этом нет никакого преимущества".

"Это ничего не изменит [на поле боя]. Это не даст им никакого преимущества над Украиной. Они могут убить больше невинных людей, они могут разрушить больше городов, но это не изменит [ситуацию на] поле боя в их пользу. Так зачем же им делать то, что не дает им никакого преимущества и за что они будут страдать от катастрофических последствий?" – спросил генерал. 

Он отметил, что во времена у Советского Союза было тактическое ядерное оружие, но чтобы использовать его, нужны мобильные силы, обученные и оснащенные для действий в зараженной среде. У России, по его словам, нет большого мобильного формирования, которое было бы должным образом обучено и оснащено, чтобы использовать такую возможность. 

Ходжес добавил, что стратегическое ядерное оружие России направлено в первую очередь против США, но он считает, что РФ не будет его использовать," потому что это будет иметь последствия для России".

По мнению военного, президент Китая Си Цзиньпин также донес до Кремля месседж: "Не делайте этого".

"Никто в мире, даже те страны, которые не симпатизируют Украине, за исключением, может быть, Ирана, никто не хочет, чтобы Россия использовала ядерное оружие. И я не думаю, что Путин самоубийца. Он жесток. Его не волнует человеческая жизнь, кроме его собственной... И люди вокруг него также думают о жизни после него, и  если они хотят вернуться к чему-то, что похоже на норму, они помешают ему сделать это. Я серьезно отношусь к этой угрозе, но думаю, что крайне маловероятно, что они действительно это сделают", – заявил Ходжес.

В ходе интервью он также призвал США предоставить Украине дальнобойное оружие высокой точности, необходимое для победы над Россией, отметив, что в администрации президента США "слишком осторожны в отношении эскалации до ядерного конфликта, в которую я абсолютно не верю".

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума несколько раз говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Теги: Владимир Путин, США, Китай, ядерное оружие, Джо Байден, Си Цзиньпин, Бен Ходжес, война России против Украины
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