Ходжес: Мой президент ясно дал понять, что если Россия применит ядерное оружие, это приведет к катастрофическим последствиям. И я думаю, что Кремль в это верит

Ходжес: Никто в мире, даже те страны, которые не симпатизируют Украине, – за исключением, может быть, Ирана, –никто не хочет, чтобы Россия использовала ядерное оружие Фото: dimoc.mil

"Мой президент [Джо Байден] предупредил Россию о том, что если Россия применит ядерное оружие, это приведет к катастрофическим последствиям. Я думаю, он ясно дал это понять, как в официальной публичной форме, так и по различным каналам. Это было доведено до Кремля – не делайте этого. И я думаю, что Кремль в это верит", – сказал Ходжес.

Он также не верит, что российский Генштаб хочет применить ядерное оружие, потому что "они знают, что в этом нет никакого преимущества".

"Это ничего не изменит [на поле боя]. Это не даст им никакого преимущества над Украиной. Они могут убить больше невинных людей, они могут разрушить больше городов, но это не изменит [ситуацию на] поле боя в их пользу. Так зачем же им делать то, что не дает им никакого преимущества и за что они будут страдать от катастрофических последствий?" – спросил генерал.

Он отметил, что во времена у Советского Союза было тактическое ядерное оружие, но чтобы использовать его, нужны мобильные силы, обученные и оснащенные для действий в зараженной среде. У России, по его словам, нет большого мобильного формирования, которое было бы должным образом обучено и оснащено, чтобы использовать такую возможность.

Ходжес добавил, что стратегическое ядерное оружие России направлено в первую очередь против США, но он считает, что РФ не будет его использовать," потому что это будет иметь последствия для России".

По мнению военного, президент Китая Си Цзиньпин также донес до Кремля месседж: "Не делайте этого".

"Никто в мире, даже те страны, которые не симпатизируют Украине, за исключением, может быть, Ирана, никто не хочет, чтобы Россия использовала ядерное оружие. И я не думаю, что Путин самоубийца. Он жесток. Его не волнует человеческая жизнь, кроме его собственной... И люди вокруг него также думают о жизни после него, и если они хотят вернуться к чему-то, что похоже на норму, они помешают ему сделать это. Я серьезно отношусь к этой угрозе, но думаю, что крайне маловероятно, что они действительно это сделают", – заявил Ходжес.

В ходе интервью он также призвал США предоставить Украине дальнобойное оружие высокой точности, необходимое для победы над Россией, отметив, что в администрации президента США "слишком осторожны в отношении эскалации до ядерного конфликта, в которую я абсолютно не верю".