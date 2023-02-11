Шустер: Положа руку на сердце, Путин может применить ядерное оружие, если будут люди, которые выполнят его приказ

Бацман предложила собеседнику прокомментировать выступление Путина в Волгограде, когда президент страны-оккупанта заявил о том, что России есть чем ответить на поставки Западом техники для Украины, при этом "бронетехникой дело не ограничится".
"А что он имел в виду, опять ядерную дубинку достал? Плохо в первый раз до него дошло, когда и Америка, и Европа, и Китай сказали: "Последнее решение в твоей жизни [будет, если прикажешь применить ядерное оружие], не вздумай", – спросила главред издания "ГОРДОН".
Шустер ответил, что трактует намек Путина как угрозу.
"Ну, это, конечно, ядерная угроза. Нету никаких сомнений", – заявил он.
Возврат к ядерному запугиванию телеведущий связывает с тем, что цена происходящего в Украине для российского лидера очень высока – это вопрос выживания Путина и его режима.
"Я тоже не знаю уровень сплоченности этих людей в Кремле. Но если Украина освободит Крым, а Путин потеряет Крым, он даже в историю входит как, наверное, одна из самых разрушительных фигур в истории России, потому что довел страну до средневековья. Взял и утащил из XXI века в средневековье", – высказался Шустер.
Телеведущий подчеркнул, что ситуация вокруг вероятного применения Россией ядерного оружия развивается циклично и сейчас пошла на новый круг.
"Идет цикл: "О, настоящая угроза ядерной войны. Мы [Запад] ответим конвенциональным оружием, но так, что им [России] мало не покажется". Потом доходит месседж, что Путин, мол, что-то понял [и отказался от идеи ядерного удара]. Почему Путин должен что-то понимать – для меня это великая загадка. Ну, Путин, скажем, понял, что не надо прибегать к ядерному оружию. А в Волгограде он опять перестал понимать", – описал он развитие событий.
По мнению Шустера, теперь Запад снова будет обсуждать линию поведения.
"Сейчас, после этой его речи, пойдет волна о ядерной угрозе. "А что мы будем делать, если они первые начнут с тактического ядерного оружия либо на территории Украины, или еще хуже – на Польшу, и тогда уже надо задействовать пятую статью НАТО (согласно которой Альянс вступает в войну в случае нападения на одну из стран-участниц. – "ГОРДОН") по определению и так далее?" – полагает он.
Телеведущий прогнозирует, что это не последний такой цикл: волна спадет, потом опять по какой-то причине пойдет вверх.
"Но реально, положа руку на сердце, он [Путин] может это сделать [применить ядерное оружие], если будут люди, которые выполнят его приказ. Надежда не столько на Путина. С Путиным лично я никаких надежд бы не связывал", – убежден он.
Журналист надеется, что в цепочке людей – "три-пять человек, которые должны будут выполнить этот приказ [Путина]", – произойдет сбой, и ядерного удара не произойдет.
"Не факт, что он пройдет [приказ], потому что, может, они [исполнители] понимают, что это конец России. Это реальный конец России. Но Путин – у меня нет никакого сомнения, что когда он говорит, применением бронетехники дело не закончится, он не лукавит", – подытожил Шустер.
Путин 2 февраля выступил в Волгограде на концерте в годовщину 80-летия Сталинградской битвы. В своей речи он заявил, что страны Запада "снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты". Путин считает, что Запад "собирается воевать с Россией на земле Украины". Он заявил, что у России есть чем ответить и что "применением бронетехники дело не закончится". Полный текст речи Путина опубликовал его официальный сайт.
21 сентября 2022 года Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
1 января 2023 года в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.