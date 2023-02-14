ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Маломуж: Путин предупрежден Байденом, что как только он начнет разворачивать ядерное вооружение, будет нанесен колоссальный удар по Москве и другим центрам принятия решений, включая бункеры

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
В России неоднократно говорили о готовности применть ядерное оружие
В России неоднократно говорили о готовности применть ядерное оружие
Фото: ЕРА

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону глава Службы внешней разведки (СВР) Украины в 2005–2010 годах Николай Маломуж назвал "излюбленным приемом" угрозы президента России Владимира Путина применить ядерное оружие в связи с войной РФ против Украины.,

"Он не ожидал, что такая будет мощная поддержка [Западом Украины] вооружением, техникой, боеприпасами. [...] Это для него был шок. Он прибег к чему? К излюбленному приему: это угроза ядерным оружием. Зная психотип. [...] Этот человек – он очень труслив, он очень боится. И вот эти страхи и фобии он интерпретирует, что он хочет еще какие-то силы для того, чтобы себя сохранить, свой режим", – сказал Маломуж.

Он считает, что глава Кремля "понимает, что для него это конец и физически, и политически" и "перспектив не будет".

"Поэтому он пытается, с одной стороны, как бы угрожая и ядерным оружием, и новой наступательной операцией, принудить, конечно, к переговорам. [...] Конечно, он не может сдать территории, которые он захватил, оккупировал. Я уже не говорю про Запорожскую и Херсонскую [области], а Донбасс – для него это момент истины. Поэтому он думает запугать мир, забросать нас ракетами, чтобы сломить дух народа, как он говорит. Потому что он понял, что дух народа не сломаешь. Когда объединен – не победишь", – объяснил Маломуж.

По его словам, у Путина не получается запугать, идет "провал за провалом".

"Поэтому опять риторика: ядерное оружие. Но то, что мы уже оперативно говорим: он лично и [министр обороны РФ Сергей] Шойгу – я уже не говорю о [главе Службы внешней разведки России Сергее] Нарышкине – предупрежден и [президентом США Джо] Байденом, и [министром обороны США Ллойдом] Остином, и директором ЦРУ [Уильямом] Бернсом несколько раз в отношении того, что если он только разворачивает тактические, а тем более стратегические ядерные вооружения, которые находятся под полным оперативным контролем, на любых средствах: морских, шахтного типа, [...] если он только поднимает эти ресурсы (если ему еще там будут подчиняться, чтобы задействовать их, его военные), – соответственно, будет готовиться мощный удар", – подчеркнул Маломуж.

Он утверждает, что "только он еще начнет обстрел – начнутся удары, начнут сбивать" боеголовки.

"Будет нанесен колоссальный удар по Москве и центрам принятия решений, включая бункеры. Их пять у него. Я знаю, где. [...] Все это известно и коллегам нашим. Эти центры под прицелом полным. И с учетом его психотипа: что он боится... Он садит же президентов за 15 метров при COVID, чтобы не подышали на него случайно – и он где-то не приболел, да еще не умер. А тут реальный удар и реальная смерть. Поэтому у меня очень большая уверенность, что он не дойдет до такого решения. Потому что он сам себя уничтожит. Это конец будет", – заявил Маломуж.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторджения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума несколько раз говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, ядерное оружие, Джо Байден, Сергей Нарышкин, Сергей Шойгу, Николай Маломуж, боеприпасы, ракеты, боеголовка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Потап впервые после слухов о расставании с Каменских рассказал, как относится к жене. Она публично отреагировала
Потап впервые после слухов о расставании с Каменских рассказал, как относится к жене. Она публично отреагировала
Галина ГРИШИНА
Хайек показала, как танцует сальсу на вечеринке. Видео
Хайек показала, как танцует сальсу на вечеринке. Видео
"Болезни, землетрясения, война… Что там дальше еще у нас, какие "сюрпризы"?" Дорофеева показала свой автомобиль и обратилась к подписчикам
"Болезни, землетрясения, война… Что там дальше еще у нас, какие "сюрпризы"?" Дорофеева показала свой автомобиль и обратилась к подписчикам
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра
Умер младший брат Шэрон Стоун. Полтора года назад он похоронил своего 11-месячного сына
Умер младший брат Шэрон Стоун. Полтора года назад он похоронил своего 11-месячного сына
Галина ГРИШИНА
Теннисист Стаховский: Я выступал за сборную 16 лет. Для меня "гимн" и "Украина" не пустые слова. Меня можно назвать националистом
Теннисист Стаховский: Я выступал за сборную 16 лет. Для меня "гимн" и "Украина" – не пустые слова. Меня можно назвать националистом
Галина ГРИШИНА
Dzidzio, Пономарев и Горбунов проведут в Киеве благотворительный вечер в поддержку ВСУ и переселенцев
Dzidzio, Пономарев и Горбунов проведут в Киеве благотворительный вечер в поддержку ВСУ и переселенцев
Галина ГРИШИНА
  Италию на "Евровидении 2023" представит 34-летний Менгони. 10 лет назад он занял на конкурсе седьмое место
  Италию на "Евровидении 2023" представит 34-летний Менгони. 10 лет назад он занял на конкурсе седьмое место
Галина ГРИШИНА
  Жареный хот-дог с сосисками и моцареллой. Корейский рецепт
  Жареный хот-дог с сосисками и моцареллой. Корейский рецепт
Галина ГРИШИНА
Автор хита "Ванька-Встанька" Кондратенко: Кого назвать идеальной парой? После того, как расстались Добрынин и Квиткова, ничего не могу сказать
Автор хита "Ванька-Встанька" Кондратенко: Кого назвать идеальной парой? После того, как расстались Добрынин и Квиткова, ничего не могу сказать G
Галина ГРИШИНА
Тринчер надела декольте до талии. Видео
Тринчер надела декольте до талии. Видео
35-летняя plus size модель Грэм надела экстремально короткое платье
35-летняя plus size модель Грэм надела экстремально короткое платье
Никитюк показала фигуру в купальнике
Никитюк показала фигуру в купальнике
Галина ГРИШИНА
Группа "Антитіла" исполнила на сцене фестиваля в Сан-Ремо песню "Фортеця Бахмут". Видео
Группа "Антитіла" исполнила на сцене фестиваля в Сан-Ремо песню "Фортеця Бахмут". Видео
Галина ГРИШИНА
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко
Галина ГРИШИНА
  Группа "Циферблат" презентовала видео на песню "Диско-Фанко". Видео
  Группа "Циферблат" презентовала видео на песню "Диско-Фанко". Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса (200061)
2
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина (56383)
3
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео (53294)
4
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (52855)
5
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (43370)
6
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети (33559)
7
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото (30381)
8
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы (24458)
 
 
 
 