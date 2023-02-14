Маломуж: Путин предупрежден Байденом, что как только он начнет разворачивать ядерное вооружение, будет нанесен колоссальный удар по Москве и другим центрам принятия решений, включая бункеры

"Он не ожидал, что такая будет мощная поддержка [Западом Украины] вооружением, техникой, боеприпасами. [...] Это для него был шок. Он прибег к чему? К излюбленному приему: это угроза ядерным оружием. Зная психотип. [...] Этот человек – он очень труслив, он очень боится. И вот эти страхи и фобии он интерпретирует, что он хочет еще какие-то силы для того, чтобы себя сохранить, свой режим", – сказал Маломуж.

Он считает, что глава Кремля "понимает, что для него это конец и физически, и политически" и "перспектив не будет".

"Поэтому он пытается, с одной стороны, как бы угрожая и ядерным оружием, и новой наступательной операцией, принудить, конечно, к переговорам. [...] Конечно, он не может сдать территории, которые он захватил, оккупировал. Я уже не говорю про Запорожскую и Херсонскую [области], а Донбасс – для него это момент истины. Поэтому он думает запугать мир, забросать нас ракетами, чтобы сломить дух народа, как он говорит. Потому что он понял, что дух народа не сломаешь. Когда объединен – не победишь", – объяснил Маломуж.

По его словам, у Путина не получается запугать, идет "провал за провалом".

"Поэтому опять риторика: ядерное оружие. Но то, что мы уже оперативно говорим: он лично и [министр обороны РФ Сергей] Шойгу – я уже не говорю о [главе Службы внешней разведки России Сергее] Нарышкине – предупрежден и [президентом США Джо] Байденом, и [министром обороны США Ллойдом] Остином, и директором ЦРУ [Уильямом] Бернсом несколько раз в отношении того, что если он только разворачивает тактические, а тем более стратегические ядерные вооружения, которые находятся под полным оперативным контролем, на любых средствах: морских, шахтного типа, [...] если он только поднимает эти ресурсы (если ему еще там будут подчиняться, чтобы задействовать их, его военные), – соответственно, будет готовиться мощный удар", – подчеркнул Маломуж.

Он утверждает, что "только он еще начнет обстрел – начнутся удары, начнут сбивать" боеголовки.

"Будет нанесен колоссальный удар по Москве и центрам принятия решений, включая бункеры. Их пять у него. Я знаю, где. [...] Все это известно и коллегам нашим. Эти центры под прицелом полным. И с учетом его психотипа: что он боится... Он садит же президентов за 15 метров при COVID, чтобы не подышали на него случайно – и он где-то не приболел, да еще не умер. А тут реальный удар и реальная смерть. Поэтому у меня очень большая уверенность, что он не дойдет до такого решения. Потому что он сам себя уничтожит. Это конец будет", – заявил Маломуж.

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